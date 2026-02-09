Vence el Inmobiliario de ARBA 2026: fechas claves, descuentos y cómo pagar la primera cuota

Esta semana arranca el calendario fiscal más importante de la provincia de Buenos Aires. La Agencia de Recaudación (ARBA) confirmó los plazos para el pago del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para baldíos. Si todavía no bajaste la boleta, estás a tiempo de aprovechar las bonificaciones por pago en término y evitar intereses.

Aquí te detallamos todo lo que tenés que saber para cumplir con tus obligaciones y acceder a los beneficios vigentes este año.

El cronograma de vencimientos de febrero 2026

La primera cuota y el pago anual del Inmobiliario Urbano (Edificado) vencen este jueves 12 de febrero. Por su parte, la planta urbana baldía tiene fecha límite el viernes 13 de febrero.

Es fundamental agendar estas fechas porque ARBA eliminó el envío de boletas en papel hace tiempo; ahora la gestión es 100% digital. Si se te pasa la fecha, perdés la bonificación por cumplimiento.

A continuación, el calendario confirmado para el resto del año:

Impuesto Cuota Vencimiento Inmobiliario Edificado 1 y Anual 12 de febrero 2 14 de abril 3 10 de junio 4 5 de agosto 5 13 de octubre Inmobiliario Baldío 1 y Anual 13 de febrero 2 14 de abril 3 5 de agosto 4 — Inmobiliario Rural 1 y Anual 17 de marzo

Descuentos: ¿Conviene el pago anual o en cuotas?

Este 2026, la Provincia de Buenos Aires mantiene un esquema de incentivos para los contribuyentes cumplidores. La estrategia de ahorro depende de tu flujo de caja, pero los números son claros:

Pago Anual (15% OFF): Si decidís cancelar todo el 2026 en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota, accedés a una bonificación del 15% . Para esto, no debés registrar deudas exigibles.

Si decidís cancelar todo el 2026 en un solo pago antes del vencimiento de la primera cuota, accedés a una bonificación del . Para esto, no debés registrar deudas exigibles. Pago en Cuotas (10% OFF): Si preferís pagar a lo largo del año, podés obtener un 10% de bonificación en cada cuota. El requisito es simple: pagar en término y no tener deuda anterior.

Dato clave: Las bonificaciones se aplican automáticamente al generar la boleta si cumplís con los requisitos de “buen contribuyente”. Si tenés deuda, podés regularizarla antes del vencimiento para recuperar el beneficio.

Paso a paso: cómo descargar tu boleta y pagar

Olvidate de esperar al cartero. El trámite lo hacés desde tu celular o computadora en pocos minutos.

Ingresá a la web: Entrá al sitio oficial de ARBA o usá la aplicación móvil. Buscá tu partida: Hacé clic en el botón “Pagar” y seleccioná “Inmobiliario”. Solo necesitás el número de partida de tu propiedad (figura en boletas anteriores). Elegí el medio de pago: Podés pagar directamente con Cuenta DNI (código QR), tarjetas de crédito/débito, homebanking o descargar el cupón para abonar en Provincia NET o Rapipago. Adhesión al débito: Si querés olvidarte de los vencimientos futuros, podés adherirte al débito automático desde la misma web. Tené en cuenta que la adhesión suele impactar para la cuota siguiente.

¿Qué pasa si tengo deuda de años anteriores?

Si al consultar tu estado de cuenta te encontrás con saldos impagos, ARBA lanzó planes de regularización para este 2026. Quienes cancelen sus deudas (contado o plan de pagos) hasta cinco días antes del vencimiento actual, podrán acceder a los descuentos de buen cumplimiento para las cuotas de este año.

Recordá que pagar fuera de término no solo te hace perder el descuento del 10%, sino que además suma los intereses resarcitorios que se actualizan mensualmente según la tasa vigente.