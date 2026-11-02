Pensión no contributiva por discapacidad en noviembre: cuánto se cobra en mano con el aumento y el bono

La llegada de noviembre trae la confirmación oficial del nuevo haber y el bono de cobro para la Pensión No Contributiva por Discapacidad.

Si cobrás esta prestación a través de ANSES, es fundamental entender cuánto vas a recibir en mano, de cuánto es el aumento y qué deducción se descuenta obligatoriamente.

Aumento mensual del 1,93%: el haber básico de noviembre

Las Pensiones No Contributivas por Discapacidad registran un incremento del 1,93% en noviembre, según el esquema de movilidad ajustado por la inflación del INDEC.

Con este ajuste, el haber mensual sube de $305.023,96 a $310.910,92, marcando una diferencia de $5.886,96 en comparación con el mes anterior.

Esta prestación equivale al 70% de la jubilación mínima (que asciende a $444.158,46), por lo que se actualiza en la misma proporción que el resto del sistema previsional.

Mantenimiento del bono de $70.000 y monto bruto total

El Gobierno ratificó la liquidación del bono extraordinario de $70.000, el cual se deposita de manera directa junto con la pensión mensual.

Sumando ambos conceptos, el esquema bruto de liquidación para este mes queda compuesto de la siguiente forma:

Haber mensual actualizado: $310.910,92.

$310.910,92. Bono adicional extraordinario: $70.000.

$70.000. Monto bruto total: $380.910,92.

Dado que el refuerzo económico se mantiene fijo, la mejora real sobre el ingreso total alcanza el 1,57% en comparación con los $375.023,96 cobrados en octubre.

Descuentos de obra social: cuál es el monto neto en mano

El total bruto depositado no refleja directamente el dinero disponible en la cuenta bancaria, ya que se le aplican retenciones oficiales.

A las Pensiones No Contributivas por Discapacidad se les aplica un descuento del 3% destinado al programa Incluir Salud.

Esta quita se calcula de forma exclusiva sobre el haber básico (sin considerar el bono de $70.000) y representa $9.327,33 en noviembre.

Con este descuento aplicado, el ingreso neto de bolsillo queda fijado en $371.583,59 (siempre que el titular no registre deducciones por créditos u otros conceptos).

Cómo auditar el recibo de cobro desde la plataforma digital

Para controlar el desglose de cada concepto liquidado de forma gratuita y sin salir de casa, se debe ingresar al portal oficial del organismo.

El procedimiento de consulta se realiza siguiendo estos pasos breves: