Pensión no contributiva por discapacidad en noviembre: cuánto se cobra en mano con el aumento y el bono

La llegada de noviembre trae la confirmación oficial del nuevo haber y el bono de cobro para la Pensión No Contributiva por Discapacidad.
Si cobrás esta prestación a través de ANSES, es fundamental entender cuánto vas a recibir en mano, de cuánto es el aumento y qué deducción se descuenta obligatoriamente.
Aumento mensual del 1,93%: el haber básico de noviembre
Las Pensiones No Contributivas por Discapacidad registran un incremento del 1,93% en noviembre, según el esquema de movilidad ajustado por la inflación del INDEC.
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Con este ajuste, el haber mensual sube de $305.023,96 a $310.910,92, marcando una diferencia de $5.886,96 en comparación con el mes anterior.
Esta prestación equivale al 70% de la jubilación mínima (que asciende a $444.158,46), por lo que se actualiza en la misma proporción que el resto del sistema previsional.
Mantenimiento del bono de $70.000 y monto bruto total
El Gobierno ratificó la liquidación del bono extraordinario de $70.000, el cual se deposita de manera directa junto con la pensión mensual.
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Sumando ambos conceptos, el esquema bruto de liquidación para este mes queda compuesto de la siguiente forma:
- Haber mensual actualizado: $310.910,92.
- Bono adicional extraordinario: $70.000.
- Monto bruto total: $380.910,92.
Dado que el refuerzo económico se mantiene fijo, la mejora real sobre el ingreso total alcanza el 1,57% en comparación con los $375.023,96 cobrados en octubre.
Descuentos de obra social: cuál es el monto neto en mano
El total bruto depositado no refleja directamente el dinero disponible en la cuenta bancaria, ya que se le aplican retenciones oficiales.
A las Pensiones No Contributivas por Discapacidad se les aplica un descuento del 3% destinado al programa Incluir Salud.
Esta quita se calcula de forma exclusiva sobre el haber básico (sin considerar el bono de $70.000) y representa $9.327,33 en noviembre.
Con este descuento aplicado, el ingreso neto de bolsillo queda fijado en $371.583,59 (siempre que el titular no registre deducciones por créditos u otros conceptos).
Cómo auditar el recibo de cobro desde la plataforma digital
Para controlar el desglose de cada concepto liquidado de forma gratuita y sin salir de casa, se debe ingresar al portal oficial del organismo.
El procedimiento de consulta se realiza siguiendo estos pasos breves:
- Acceder a mi ANSES utilizando la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL.
- Dirigirse a la sección de cobros y seleccionar la opción “Consultar recibo de haberes”.
- Verificar el recibo mensual para corroborar el haber, el bono ingresado y el descuento de la cobertura médica.