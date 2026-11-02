Nuevos controles en mi anses: el trámite obligatorio desde el celular para evitar estafas

Frente a la creciente preocupación por la suplantación de identidad en trámites por internet, la ANSES incorporó un sistema de validación biométrica.

Esta medida busca confirmar que quien realiza la gestión sea el titular legítimo de la cuenta, permitiendo proteger los datos personales sin tener que ir a una oficina.

Verificación facial con RENAPER: cómo funciona la protección digital

El nuevo sistema de seguridad implementado por el organismo permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social utilizando reconocimiento facial.

Para comprobar la autenticidad, la plataforma realiza un entrecruzamiento de datos en tiempo real con el RENAPER (Registro Nacional de las Personas).

La validación requiere la lectura del DNI y el análisis de rasgos faciales. No es necesario escanear el rostro cada vez que se ingresa, sino solo al generar o blanquear la clave o al cambiar de celular.

Paso a paso: cómo realizar la validación biométrica desde la app mi ANSES

El procedimiento se lleva a cabo directamente desde la aplicación mi ANSES, disponible de forma gratuita para celulares con sistema operativo Android y iPhone.

Para completar el trámite sin inconvenientes, los usuarios deben cumplir con los siguientes pasos:

Ingresar a mi ANSES y seleccionar la opción para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social.

y seleccionar la opción para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social. Introducir el CUIL y escanear el código de barras o código QR que figura en la última versión del DNI.

y escanear el código de barras o código QR que figura en la última versión del DNI. Habilitar la cámara frontal del teléfono móvil y completar la lectura del rostro según las indicaciones del sistema.

del teléfono móvil y completar la lectura del rostro según las indicaciones del sistema. Crear la contraseña definitiva, la cual debe tener entre 8 y 15 caracteres, combinar letras y números, y contener al menos una letra mayúscula.

Consejos prácticos para evitar errores durante el escaneo

Para asegurar que la aplicación valide los datos correctamente en el primer intento, se recomienda prestar atención al entorno al momento de la captura.

El proceso debe realizarse en un ambiente bien iluminado y sin reflejos sobre el plástico del documento de identidad.

Asimismo, el rostro debe permanecer totalmente despejado, sin el uso de anteojos, sombreros o cabello que tape las facciones. Si la imagen sale borrosa o con sombras, el sistema rechazará la solicitud de forma automática.

Consulta digital de haberes e historial de liquidaciones

Además de los refuerzos en ciberseguridad, los jubilados y pensionados tienen a disposición la consulta digital del recibo de sueldo.

A través de mi ANSES, los beneficiarios pueden revisar de forma gratuita el desglose de su cobro mensual y consultar el historial completo de liquidaciones desde el año 2021.

El comprobante permite auditar deducciones como obras sociales o cuotas de moratorias, pudiendo descargarse en formato digital o enviarse al correo electrónico para imprimir.