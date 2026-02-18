Paro general este jueves: Quiénes se adhieren y qué servicios se cortan en la Provincia de Buenos Aires

Este jueves 19 de febrero de 2026, la rutina de millones de bonaerenses y argentinos se verá drásticamente alterada. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a un paro nacional de 24 horas que promete paralizar los ejes neurálgicos de la economía, el transporte y la administración pública. Si tenías previsto viajar, realizar un trámite bancario o asistir a una consulta médica, es fundamental conocer el alcance de esta medida de fuerza para reorganizar tu jornada.

La huelga se desarrolla en el marco del debate legislativo en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de “Modernización Laboral” impulsado por el Poder Ejecutivo. Mientras el oficialismo argumenta que la normativa es vital para dinamizar el empleo privado, los sectores sindicales sostienen que la ley flexibiliza y precariza las condiciones de trabajo vigentes. En este escenario de tensión política, el nivel de acatamiento definirá el pulso de las calles, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los grandes centros urbanos del interior provincial como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y La Plata.

El mapa del transporte: Un freno total en el AMBA y el interior bonaerense

El impacto más visible y transversal del paro general será, sin lugar a dudas, la ausencia de transporte público. La adhesión en bloque de los gremios del sector garantiza una paralización casi absoluta, afectando directamente la movilidad de trabajadores, estudiantes y pasajeros eventuales. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha confirmado oficialmente su pliegue a la medida de fuerza, lo que significa que no habrá servicio de colectivos urbanos, interurbanos ni de larga distancia durante toda la jornada del jueves en la provincia ni en el resto del país.

En el ámbito ferroviario, el panorama es idéntico. Los sindicatos de La Fraternidad (maquinistas) y la Unión Ferroviaria paralizarán por completo el servicio de pasajeros en las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur, arterias vitales que conectan el conurbano bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes dependan del tren para su traslado diario deberán buscar vías de movilidad alternativas o coordinar esquemas de trabajo remoto para no perder la jornada.

El escenario de inmovilidad urbana se completa con la adhesión de los Metrodelegados (subtes en CABA) y de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) junto a la CATT. Esto arrastra de inmediato al servicio de taxis, remises y logística de transporte de cargas. En el plano aerocomercial, los vuelos de cabotaje e internacionales operados desde Ezeiza y Aeroparque sufrirán cancelaciones masivas debido al acatamiento estricto de gremios aeronáuticos como APLA (pilotos) y APA (personal de tierra). Las aerolíneas ya están emitiendo comunicados urgentes para ofrecer reembolsos o modificaciones de fecha sin penalidad alguna.

Qué pasa con bancos, administración pública y salud

El funcionamiento del sistema financiero también operará bajo un esquema restrictivo de contingencia. La Asociación Bancaria ha confirmado su participación activa en la huelga, lo que se traduce en el cierre total de las sucursales bancarias para la atención presencial al público en todo el territorio bonaerense. Los usuarios no podrán realizar aperturas de cuentas, gestionar créditos, acceder a cajas de seguridad ni hacer depósitos por ventanilla.

Toda la operatoria quedará restringida a los canales digitales. Durante el jueves, las operaciones que sí estarán habilitadas con normalidad son las siguientes:

Transferencias bancarias inmediatas entre cuentas propias o de terceros.

inmediatas entre cuentas propias o de terceros. Pagos de servicios e impuestos a través de plataformas electrónicas y homebanking.

a través de plataformas electrónicas y homebanking. Uso de tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y tiendas virtuales.

en comercios físicos y tiendas virtuales. Gestión de fondos y pagos con código QR mediante billeteras virtuales (Mercado Pago, Cuenta DNI, MODO, entre otras).

Sin embargo, un punto altamente crítico será la disponibilidad de dinero en efectivo en los cajeros automáticos. Debido a la adhesión del poderoso gremio de Camioneros, el servicio de transporte de caudales estará completamente suspendido, lo que imposibilitará la reposición física de billetes. Se recomienda fuertemente a los usuarios anticipar sus extracciones o, preferentemente, utilizar medios de pago electrónicos durante el jueves y las primeras horas del viernes.

En la administración pública y los organismos del Estado, la atención presencial estará severamente resentida. Gremios con gran representación como ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y UPCN se suman de lleno al cese de actividades. Dependencias estatales clave como ANSES, AFIP, registros civiles y oficinas de documentación municipales en la Provincia de Buenos Aires no brindarán atención al público o lo harán exclusivamente con guardias mínimas. Todos los turnos programados para el 19 de febrero quedarán cancelados y sujetos a una futura reprogramación. En respuesta, el Gobierno Nacional ha ratificado de manera inflexible que descontará el día y el premio por presentismo a los empleados públicos que decidan no concurrir a sus puestos.

Respecto al delicado sistema de salud, tanto los hospitales provinciales públicos como las clínicas y sanatorios privados (con el fuerte respaldo del gremio de Sanidad) operarán estrictamente bajo un esquema de emergencia. Se suspenderán de manera inmediata los turnos para consultorios externos, prácticas de laboratorio y cirugías programadas no urgentes, garantizando única y exclusivamente la atención crítica en las guardias y los servicios de emergencia vital para pacientes de riesgo.

Educación, industria y servicios esenciales en la Provincia

En el sector educativo, el impacto del paro será contundente y masivo. Los principales sindicatos docentes, como CTERA a nivel federal y SUTEBA en la jurisdicción bonaerense, adhieren formalmente al paro general de la CGT. Esto afectará de manera directa a la mayoría de las escuelas públicas provinciales, donde las mesas de examen de febrero y las jornadas de planificación institucional programadas para este jueves quedarán automáticamente suspendidas. En el sensible ámbito universitario, federaciones como CONADU también forman parte activa de la convocatoria. Si bien la amenaza oficial de aplicar descuentos salariales podría generar una tasa de asistencia dispar en algunos establecimientos particulares, la tónica general proyectada será de aulas y pasillos completamente vacíos.

La actividad industrial en el territorio de la provincia registrará una caída abrupta en sus niveles de producción. Gremios de peso específico y estratégico como la UOM (metalúrgicos), SMATA (mecánicos), UOCRA (construcción) y las poderosas federaciones aceiteras y textiles paralizarán las líneas de montaje. Las grandes fábricas y cordones industriales del conurbano operarán muy por debajo de su capacidad instalada. A este escenario se suma el amplio sector de Comercio (FAECYS), aunque en las peatonales de los centros urbanos la apertura real de locales dependerá casi de manera exclusiva de si los empleados logran llegar a sus lugares de trabajo pese al corte total del transporte público.

Por último, un factor de impacto sanitario directo en todos los municipios será la suspensión total de la recolección de residuos urbanos. Al acatar la medida de fuerza el Sindicato de Camioneros y afines, se solicita encarecidamente a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires no sacar las bolsas de basura a la vía pública durante el miércoles por la noche ni a lo largo del jueves. El objetivo es evitar a toda costa la acumulación infecciosa y los desbordes en los contenedores, esperando la restitución y normalización operativa del servicio de higiene urbana recién para la madrugada del viernes 20 de febrero.

Cronograma y tabla de servicios afectados el 19 de febrero

Para mayor claridad visual y para facilitar una planificación estratégica de tu jornada, a continuación se detalla el nivel de afectación por sector y los principales gremios adheridos en la Provincia de Buenos Aires y el resto del país.

Sector / Servicio Estratégico Principales Gremios Adheridos Nivel de Afectación Detalle Operativo para el Usuario Transporte Público (Colectivos, Trenes, Subte) UTA, La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Metrodelegados, UGATT Total Sin servicio durante 24 horas. Imposibilidad de traslados masivos. Requiere vehículos particulares. Vuelos (Cabotaje e Internacionales) APLA, APA, AAA Alto / Total Cancelaciones masivas en terminales de Ezeiza y Aeroparque. Consultar urgente reprogramaciones. Bancos y Sistema Financiero La Bancaria Total (Presencial) Sucursales con persianas bajas. Posible faltante de billetes físicos. Medios digitales operan al 100%. Administración Pública (ANSES, Registros) ATE, UPCN Alto Atención en mostrador suspendida. Turnos y audiencias previamente asignados quedan cancelados. Salud (Pública y Clínicas Privadas) Sanidad, Gremios de Salud Estatales Parcial / Guardias Se suspenden prácticas programadas y turnos de rutina. Solo se reciben pacientes en estado de urgencia. Educación (Escuelas y Universidades) CTERA, SUTEBA, CONADU Alto Suspensión de mesas de previas y tareas administrativas pre-ciclo lectivo. Parate académico. Recolección de Residuos Urbanos Camioneros (Logística y Recolección) Total Sin paso de camiones recolectores. Retener la basura en los domicilios para evitar focos infecciosos.

Ante la inminencia de esta paralización masiva y transversal de las actividades, la recomendación central y más práctica es reorganizar la agenda personal, evitar traslados urbanos que no sean estrictamente esenciales y priorizar la gestión de trámites y pagos mediante plataformas online. Guarda este artículo a mano y compártelo con tus contactos, familiares y grupos de trabajo para que todos puedan planificar de manera inteligente e informada las contingencias de este jueves.