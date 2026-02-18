Paro General en la Provincia de Buenos Aires: Qué Servicios No Funcionarán este Jueves

Hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la convocatoria a un paro general nacional de 24 horas para este jueves 19 de febrero. La medida de fuerza, impulsada en rotundo rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, promete tener un acatamiento masivo en la provincia de Buenos Aires. Para los bonaerenses, esto implica una alteración total de la rutina, paralizando el transporte público, la educación, la atención bancaria y la administración pública estatal, desde el corazón del Conurbano hasta ciudades del interior como Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca.

¿Por qué hay paro nacional y cuál es el escenario político bonaerense?

El núcleo del conflicto que desata esta huelga es el inminente tratamiento de la reforma laboral promovida por el Gobierno Nacional de Javier Milei. Las centrales obreras rechazan de manera categórica las modificaciones planteadas sobre el régimen de licencias médicas, la flexibilización de las indemnizaciones y las restricciones al derecho constitucional de huelga. Esta escalada de tensión encuentra un terreno especialmente conflictivo en el territorio bonaerense, donde recientes crisis industriales, como el sorpresivo cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en Virreyes (San Fernando), han dejado a más de 900 familias en la incertidumbre y han caldeado los ánimos sindicales.

Desde la Casa Rosada, la postura comunicada a lo largo del día es inflexible: se aplicará la regla administrativa de “día no trabajado, día no pagado” a aquellos empleados estatales que adhieran a la protesta, buscando desalentar la movilización. No obstante, en la esfera provincial y en los múltiples municipios de Buenos Aires, el fuerte respaldo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipa un cese de actividades casi total en las dependencias públicas, afectando directamente la gestión de trámites y la atención ciudadana ordinaria.

Transporte y Movilidad: El impacto de la UTA y los Trenes en la Provincia

La movilidad y la logística representarán el sector más crítico y visible durante la jornada del jueves. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó en las últimas horas su acatamiento pleno al paro de la CGT, garantizando que no habrá servicio de colectivos urbanos, de media ni de larga distancia en toda la jurisdicción bonaerense. Esta interrupción golpea con dureza tanto al denso y complejo entramado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a los sistemas de transporte de todas las ciudades del interior de la provincia, dejando sin alternativas de traslado a millones de trabajadores.

A este escenario de aislamiento se suma la completa paralización del sistema ferroviario. Con la adhesión oficializada por la Unión Ferroviaria y el sindicato de maquinistas La Fraternidad, las líneas de trenes vitales (Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano) estarán fuera de servicio durante las 24 horas. En paralelo, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) garantizó que la medida afectará también a los sectores aeronáuticos, marítimos y de recolección, resintiendo gravemente la cadena logística a nivel provincial y nacional.

Educación en crisis: Sin clases en el inicio del ciclo lectivo bonaerense

El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires atraviesa una coyuntura crítica que se superpone y potencia con el paro de la CGT. Los principales sindicatos docentes bonaerenses, liderados por SUTEBA y la FEB, han rechazado de manera unánime la reciente oferta salarial del gobierno provincial. Según detallaron los voceros gremiales, la recomposición propuesta (que elevaba el salario básico de un docente ingresante con sumas consideradas insuficientes) no logra mitigar el impacto de la inflación de los últimos meses.

Consecuentemente, la huelga en las escuelas públicas bonaerenses será contundente, obstaculizando en marzo el arranque formal del ciclo lectivo 2026 y las instancias previas de intensificación pedagógica. El panorama se agrava con el anuncio del sindicato de docentes privados (SADOP), que también adhirió a la medida de fuerza, asegurando que el vaciamiento de las aulas se sentirá con igual magnitud en instituciones de gestión privada en toda la provincia.

Tabla Resumen: Servicios Afectados en la Provincia de Buenos Aires

Para lograr una rápida visualización del estado de situación y facilitar la planificación, presentamos el cronograma de funcionamiento de los servicios clave en territorio bonaerense durante el paro de este jueves 19 de febrero:

Sector / Servicio Estado para este Jueves Gremio / Observaciones Colectivos Urbanos e Interurbanos Sin servicio (Paro Total) UTA (Afecta de manera integral al AMBA y al interior provincial). Trenes y Subtes Sin servicio (Paro Total) La Fraternidad, Unión Ferroviaria (Cese total por 24 horas). Escuelas (Públicas y Privadas) Alta adhesión / Sin clases SUTEBA, FEB, SADOP (Confluye con un reclamo salarial propio). Bancos y Entidades Financieras Sin atención al público La Bancaria (Persianas bajas en sucursales públicas y privadas). Salud Pública Provincial Solo guardias mínimas ATE y Cicop (Emergencias y pacientes internados garantizados). Administración y VTV Cerrados / Sin turnos ATE, UPCN, SMATA (Plantas de Verificación Técnica inoperativas). Recolección de Residuos Servicio suspendido Camioneros (Se prevé normalización a partir de las 20:00 hs).

Dependencias Públicas, Bancos y otros servicios esenciales

El espectro del paro abarca mucho más que la educación y el transporte, deteniendo el pulso económico de la provincia. La Asociación Bancaria (La Bancaria) ratificó tempranamente su adhesión, dictaminando que las sucursales del Banco Provincia, Nación y entidades privadas permanecerán sin atención presencial. Los clientes deberán gestionar sus operaciones ineludibles exclusivamente mediante plataformas de Home Banking o billeteras virtuales, teniendo en cuenta que el paro de transportadores de caudales podría generar faltantes de efectivo en los cajeros automáticos hacia el final del día.

En el plano de la salud, los hospitales y centros de atención primaria bonaerenses funcionarán estrictamente bajo un esquema de guardias mínimas. Las autoridades sanitarias confirmaron la postergación de turnos de consultorios externos y cirugías programadas no urgentes. Por otro lado, quienes debían realizar trámites automotores se verán imposibilitados, ya que el respaldo del gremio SMATA provocará el cierre total de las plantas de VTV en la provincia. En numerosos municipios, cooperativas eléctricas y de servicios públicos (nucleadas bajo gremios como Luz y Fuerza) limitarán su accionar a cuadrillas de emergencia para cortes imprevistos.

Recomendaciones Prácticas para los Bonaerenses

Ante este complejo entramado de interrupciones y el cese de actividades casi absoluto, resulta imperativo anticiparse y reorganizar las responsabilidades laborales y familiares. Te acercamos una guía de medidas prácticas para reducir el impacto de la huelga en tu jueves:

Reprograma de inmediato tus gestiones presenciales: Si tenías asignado un turno en un hospital provincial, una oficina de ANSES, IOMA o en las plantas de VTV, aguarda al viernes para gestionar la nueva fecha a través de los canales oficiales.

Si tenías asignado un turno en un hospital provincial, una oficina de ANSES, IOMA o en las plantas de VTV, aguarda al viernes para gestionar la nueva fecha a través de los canales oficiales. Evita sacar los residuos a la vía pública: Frente a la paralización del sindicato de Camioneros, el servicio de recolección de basura no operará durante el día. Conserva las bolsas en tu domicilio hasta que los municipios anuncien la reanudación del servicio nocturno.

Frente a la paralización del sindicato de Camioneros, durante el día. Conserva las bolsas en tu domicilio hasta que los municipios anuncien la reanudación del servicio nocturno. Digitaliza tus operaciones financieras: Procura administrar tus pagos y transferencias desde tu teléfono móvil. Si precisas efectivo, intenta retirarlo hoy mismo, ya que el abastecimiento de cajeros se verá comprometido .

Procura administrar tus pagos y transferencias desde tu teléfono móvil. Si precisas efectivo, intenta retirarlo hoy mismo, ya que . Coordina el teletrabajo o movilidad alternativa: Considerando la ausencia absoluta de colectivos y trenes, es el momento de pautar trabajo remoto con tus empleadores. Si la presencialidad es obligatoria, organiza viajes compartidos (carpooling) con compañeros que dispongan de vehículos particulares.

Guardá este enlace y compartí el artículo en tus grupos de WhatsApp familiares y laborales para garantizar que todos tus contactos estén al tanto de las restricciones y puedan estructurar su jornada con información precisa y actualizada.