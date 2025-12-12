Paritarias Estatales Nacionales en Diciembre 2025: ¿hay aumento y bono de fin de año?

Este jueves 11 de diciembre de 2025 era una fecha marcada en rojo en el calendario de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, la tensión aumenta tras la decisión de último momento de postergar la reunión paritaria que debía definir los aumentos salariales para el cierre del año.

A continuación, te detallamos qué pasó con la negociación, qué exigen los gremios (ATE y UPCN) y cuándo se cobrará el aguinaldo en este mes crítico.

Se posterga la reunión paritaria: ¿Cuándo se define el aumento?

Fuentes gremiales confirmaron que la audiencia entre el Gobierno Nacional y los sindicatos estatales, prevista originalmente para hoy, ha sido reprogramada. La nueva cita clave será el próximo lunes 15 de diciembre.

Esta dilación genera malestar en las bases sindicales, ya que el margen para liquidar aumentos antes de las fiestas se achica. Los gremios llegan a la mesa de negociación con una postura firme, reclamando una recomposición que supere los índices de inflación de los últimos meses, los cuales han erosionado el poder adquisitivo del salario estatal.

El reclamo de los gremios: Aumento y Bono de Fin de Año

Tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) coinciden en que la pauta salarial de 2025 ha quedado rezagada. Los puntos centrales del reclamo para este diciembre son:

Aumento al básico: Rechazo a las sumas irrisorias (en torno al 1% o 2%) que se han otorgado en meses anteriores. Buscan un porcentaje que permita recuperar parte de lo perdido en el año.

Rechazo a las sumas irrisorias (en torno al 1% o 2%) que se han otorgado en meses anteriores. Buscan un porcentaje que permita recuperar parte de lo perdido en el año. Bono de Fin de Año: Ante la falta de aumentos sustanciales, se exige un bono extraordinario o suma fija para pasar las fiestas, similar al que ya han anunciado varias provincias (como Santiago del Estero o Jujuy) y municipios. Hasta el momento, el Gobierno de Javier Milei no ha confirmado el otorgamiento de este beneficio para los estatales nacionales.

¿Cuándo se cobra el Aguinaldo en Diciembre 2025?

En medio de la incertidumbre paritaria, la única certeza es el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). Según el cronograma oficial de la Tesorería General de la Nación, las fechas de cobro del medio aguinaldo para la Administración Pública Nacional son:

Administración Central: Lunes 15 de diciembre.

Lunes 15 de diciembre. Organismos Descentralizados: Martes 16 de diciembre.

Martes 16 de diciembre. Universidades Nacionales: Miércoles 17 de diciembre.

Es importante destacar que el aguinaldo se calcula sobre la mejor remuneración bruta percibida durante el segundo semestre de 2025, por lo que cualquier aumento que se logre acordar la próxima semana podría impactar recién en un ajuste posterior o quedar para los haberes de enero, dependiendo de los tiempos administrativos.

Diferencias con las provincias

La situación de los estatales nacionales contrasta con lo que ocurre en el interior del país. Mientras la Nación mantiene la política de “déficit cero” y austeridad extrema, gobernadores de distintos signos políticos han confirmado bonos de fin de año que van desde los $200.000 hasta cifras superiores al millón de pesos en casos excepcionales, buscando aliviar la situación social en diciembre.

Qué esperar para la próxima semana

La atención total está puesta en el lunes 15. Si la oferta del Gobierno sigue la línea de los últimos meses (aumentos mínimos por decreto o paritarias a la baja), no se descartan medidas de fuerza gremiales o movilizaciones antes de Navidad. Los trabajadores estatales deben estar atentos a las resoluciones de esa tarde, que definirán el cierre económico de un 2025 complejo.