Bono de fin de año y aguinaldo para estatales bonaerenses: montos y fechas de cobro en diciembre 2025

La llegada de diciembre genera una gran expectativa entre los trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires respecto al cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y la posibilidad de un bono de fin de año. Ante la circulación de información cruzada sobre pagos extraordinarios en otras provincias, aclaramos cuál es la situación oficial definida por el gobierno de Axel Kicillof y los gremios estatales (ATE, UPCN y FEGEPPBA) para el cierre de 2025.

¿Hay bono de fin de año confirmado para estatales bonaerenses?

Hasta el momento, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no ha oficializado un bono extraordinario de fin de año (suma fija no remunerativa) de carácter general para todos los empleados públicos provinciales. A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones como Santiago del Estero o Tucumán, la estrategia salarial en territorio bonaerense se ha centrado en las negociaciones paritarias.

Ver también: Aguinaldo y Bono de Fin de Año: El mapa de las provincias que ya confirmaron fechas de cobro para diciembre 2025

Fuentes oficiales y gremiales confirmaron que el último acuerdo paritario cerró con un aumento del 8% en dos tramos (4% en octubre y 4% en noviembre). Este incremento impacta directamente en el cálculo del aguinaldo, lo que mejora el monto final a percibir en diciembre, aunque técnicamente no se trate de un “bono navideño” separado del sueldo.

El reclamo de los gremios por una suma extra

A pesar de la falta de anuncio oficial, los sindicatos estatales continúan las gestiones. Representantes de ATE y UPCN han mantenido el pedido de reabrir discusiones o conseguir un gesto económico adicional antes de las fiestas para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación, pero al día de la fecha, la liquidación confirmada solo incluye haberes actualizados y el medio aguinaldo.

Fecha de cobro del Aguinaldo (SAC) Diciembre 2025

Lo que sí está plenamente garantizado es el pago del segundo medio aguinaldo. Según la normativa vigente y el calendario de la Tesorería General de la Provincia, el pago del Sueldo Anual Complementario debe realizarse antes de las fiestas navideñas.

Los depósitos se acreditarán en las cuentas sueldo del Banco Provincia siguiendo el cronograma habitual, que generalmente inicia con los agentes del Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Salud y Desarrollo de la Comunidad, y continúa con el resto de la administración central, docentes y judiciales. La fecha límite legal para el depósito es el 18 de diciembre, con una extensión posible de cuatro días hábiles, por lo que todos los estatales deberían tener los fondos disponibles antes del 24 de diciembre.

Ver también: Cuándo cobran el aguinaldo los Estatales Bonaerenses: fechas clave en diciembre 2025

Cómo calcular cuánto cobro en diciembre

Para saber el monto exacto a percibir este mes, los trabajadores estatales deben considerar dos componentes:

Sueldo mensual: Incluye el último aumento paritario del 4% correspondiente a noviembre (que se cobra en los primeros días de diciembre o fines de noviembre según el organismo).

Incluye el último aumento paritario del 4% correspondiente a noviembre (que se cobra en los primeros días de diciembre o fines de noviembre según el organismo). Medio Aguinaldo: Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (incluyendo horas extras y otros adicionales remunerativos) dentro del segundo semestre de 2025 (julio-diciembre).

Es importante revisar el recibo de sueldo digital a través del portal del empleado de la Provincia de Buenos Aires para verificar que el cálculo tome como base el mejor sueldo del semestre, el cual ya debería reflejar los aumentos acordados en la última paritaria.

Situación de docentes, policías y personal de salud

El esquema salarial aplica de la misma manera para los principales sectores de la provincia:

Docentes: Cobran el aguinaldo con el impacto del último aumento al básico, pero sin Fondo de Incentivo Docente (FONID) que fue eliminado por Nación, lo cual afecta la comparación con años anteriores.

Cobran el aguinaldo con el impacto del último aumento al básico, pero sin Fondo de Incentivo Docente (FONID) que fue eliminado por Nación, lo cual afecta la comparación con años anteriores. Policía Bonaerense: Perciben el aumento enganchado a las paritarias de la administración pública, sin bono extra confirmado por fuera de la estructura salarial habitual.

Perciben el aumento enganchado a las paritarias de la administración pública, sin bono extra confirmado por fuera de la estructura salarial habitual. Salud (Cicop): Los profesionales de la salud en hospitales públicos provinciales también se rigen por el aumento porcentual acordado, priorizando la incorporación de sumas al básico por sobre bonos de pago único.

Ver también: Aguinaldo Docentes Bonaerenses: Fechas de cobro en diciembre 2025, cálculo y el reclamo por paritarias

Diferencia con bonos de ANSES y otras provincias

Es fundamental no confundir la situación de los estatales bonaerenses con otros anuncios recientes que suelen aparecer en los medios: