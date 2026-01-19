Paritarias Estatales 2026: Confirmaron el aumento y el bono de enero para los trabajadores

El Gobierno nacional cerró la pauta salarial para el primer tramo del año con un incremento por debajo de la inflación de diciembre y un bono de suma fija. La medida dividió las aguas entre los gremios: mientras UPCN avaló la propuesta, ATE la rechazó de plano y advierte sobre un escenario de conflicto.

El arranque de 2026 llega con definiciones clave para el bolsillo de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Tras las últimas negociaciones, el Ejecutivo oficializó las nuevas escalas y los montos extra que se percibirán con los haberes de enero. La discusión, marcada por la pauta de “austeridad fiscal”, dejó un saldo que vuelve a tensar la relación con los sindicatos más combativos debido a la pérdida del poder adquisitivo frente al avance de precios.

Los números del acuerdo nacional

La propuesta convalidada por el Gobierno implica una actualización mínima que apenas mueve la aguja frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según lo comunicado a las representaciones gremiales, el esquema para los estatales nacionales se compone de la siguiente manera:

Aumento salarial: Un incremento del 2% sobre los salarios básicos.

Un incremento del sobre los salarios básicos. Bono de suma fija: Una gratificación extraordinaria de $50.000 (cincuenta mil pesos).

Este acuerdo contó con el visto bueno de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario del sector que conduce Andrés Rodríguez, permitiendo así que el Gobierno de por “cerrada” la instancia administrativa para liquidar los sueldos de este mes.

Ver también: Aumento confirmado para Estatales Bonaerenses: todos los detalles de la suba de enero 2026

El dato de inflación que preocupa

La polémica central del acuerdo radica en la comparación directa con los datos del INDEC. La inflación de diciembre de 2025 marcó un 2,8%, acumulando un alza anual del 31,5%.

Al contrastar el 2% de aumento otorgado frente al 2,8% de inflación del último mes, se consolida técnicamente una nueva caída en el salario real de los agentes estatales, una tendencia que se viene arrastrando desde el inicio de la gestión actual. Si bien el bono de $50.000 intenta amortiguar el impacto en las categorías más bajas, el “achatamiento” de la pirámide salarial continúa siendo un reclamo latente en los pasillos de los ministerios.

Ver también: ¡Urgente Estatales! Kicillof cerró la paritaria de Enero 2026: ¿Se paga bono o aumento? Todos los detalles

Fractura sindical: La postura de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta de plano, calificándola de “insuficiente” y “vergonzosa”. Desde la conducción del gremio advirtieron que el 2026 será “altamente conflictivo” si no se revisa la pauta salarial de inmediato.

Los reclamos puntuales de ATE incluyen:

Un salario mínimo garantizado de $2.000.000 para cubrir la canasta básica real.

garantizado de para cubrir la canasta básica real. Una suma fija de $400.000 para recomponer lo perdido en los últimos dos años.

para recomponer lo perdido en los últimos dos años. El pase a planta permanente de los contratados que siguen en situación de precariedad.

Según las estimaciones del sindicato opositor, la pérdida del poder de compra en el sector público nacional ya supera el 40% acumulado desde el cambio de gobierno.

Ver también: Paritarias Estatales Provincia de Buenos Aires: Se confirmó el aumento de enero 2026 y las fechas de cobro

Diferencias con la Provincia de Buenos Aires

Es fundamental que no confundas la paritaria nacional con la bonaerense, ya que circularon cifras distintas en los últimos días. Mientras Nación cerró en un 2%, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires acordó recientemente con los gremios locales un aumento del 4,5% (que incluye un retroactivo a diciembre y un 3% para enero), mostrando una estrategia de negociación diferenciada que busca empatar o superar levemente a la inflación mensual.

Cuándo se cobra

Con la firma del acta paritaria, el aumento del 2% y el bono de $50.000 se verán reflejados en la liquidación de haberes que se percibe en los primeros días de febrero de 2026 (correspondientes al mes trabajado de enero). Resta confirmar si habrá una nueva convocatoria en febrero para discutir los salarios del mes próximo o si el Gobierno intentará mantener esta pauta bimestralmente.