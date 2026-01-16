Paritarias Estatales Provincia de Buenos Aires: Se confirmó el aumento de enero 2026 y las fechas de cobro

Finalmente hubo acuerdo. Tras las tensas negociaciones de esta semana, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró cerrar la paritaria de enero 2026 con los principales gremios estatales. La administración de Axel Kicillof oficializó una oferta salarial que fue aceptada por la mayoría de los sindicatos, estableciendo el esquema de cobro para el inicio del año y marcando la hoja de ruta para la próxima revisión en febrero.

De cuánto es el aumento confirmado para enero 2026

La propuesta aceptada por los gremios de la Ley 10.430 (estatales) y docentes consiste en un incremento salarial total del 4,5%, que se liquidará con los haberes de enero (a cobrar los primeros días de febrero). El acuerdo se estructura de una manera particular para compensar la pérdida de poder adquisitivo del cierre de 2025.

El desglose del aumento es el siguiente:

1% retroactivo a diciembre 2025: Se aplica para corregir el desfasaje inflacionario del último mes del año pasado.

Se aplica para corregir el desfasaje inflacionario del último mes del año pasado. 2% de aumento para enero 2026: Porcentaje aplicado sobre los salarios básicos.

Porcentaje aplicado sobre los salarios básicos. 0,5% adicional: Vinculado a un ajuste proporcional del medio aguinaldo (SAC) ya abonado.

Este esquema fue aprobado por el Consejo Directivo Provincial de ATE, UPCN y Fegeppba, quienes valoraron la instancia de diálogo aunque remarcaron que los salarios siguen corriendo detrás de la inflación, que en diciembre marcó un 2,8%.

Situación de los Bonos e Incentivo Docente

Uno de los puntos que más dudas generaba entre los trabajadores estatales y de la educación era la continuidad de los ítems extra-salariales. Según lo definido en la mesa técnica y ratificado en las últimas horas, el panorama es el siguiente:

Sin bono extra: No hay decretada una suma fija adicional ni bonos extraordinarios para este mes. El aumento se canalizará íntegramente a través de los porcentajes acordados en paritaria.

No hay decretada una suma fija adicional ni bonos extraordinarios para este mes. El aumento se canalizará íntegramente a través de los porcentajes acordados en paritaria. Incentivo Docente: no habrá continuidad del Incentivo Provincial para la Educación durante 2026.

Cuándo se reabren las paritarias

El acuerdo tiene un carácter “corto”. Los gremios y el Ministerio de Trabajo acordaron una reapertura de paritarias para febrero de 2026. El objetivo es monitorear el índice de inflación de enero y evaluar un nuevo ajuste salarial inmediato para evitar que los sueldos pierdan contra la suba de precios en el primer trimestre del año.

Con este cierre, los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires percibirán el aumento del 4,5% acumulado en el próximo cronograma de pagos, mientras se preparan para una nueva discusión salarial en menos de 30 días.