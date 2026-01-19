Aumento confirmado para Estatales Bonaerenses: todos los detalles de la suba de enero 2026

Tras semanas de tensas negociaciones y un rechazo inicial, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró cerrar un nuevo acuerdo paritario con los gremios que representan a los trabajadores estatales, policía y docentes. La medida busca recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación y cerrar la pauta salarial de 2025 para dar comienzo a la de 2026.

Si sos empleado de la administración pública bonaerense, docente, policía, médico o judicial, esta información es clave para tu economía doméstica. A continuación, te detallamos de cuánto es el porcentaje final, cómo se desglosa el pago y cuándo verás el dinero depositado en tu cuenta.

¿De cuánto es el aumento real de bolsillo?

El acuerdo alcanzado entre la gestión de Axel Kicillof y los sindicatos establece una suba salarial total del 4,5%. Este porcentaje es el resultado de una ingeniería financiera que combina ajustes retroactivos y nuevos incrementos para el inicio del año.

Es importante destacar que esta cifra mejora la oferta original del 1,5%, la cual había sido considerada insuficiente por la mayoría del arco gremial. Con este nuevo número, se busca mitigar la pérdida contra la inflación registrada en los últimos meses del año pasado.

Cómo se compone el incremento

El 4,5% de aumento no es una cifra única aplicada al básico de enero, sino que se construye a partir de tres ítems diferenciados que impactarán en tu recibo de sueldo de la siguiente manera:

1% retroactivo a diciembre 2025: Se aplica una corrección sobre los haberes del último mes del año pasado.

Se aplica una corrección sobre los haberes del último mes del año pasado. 3% de aumento para enero 2026: Este es el incremento genuino que se incorpora al salario básico del primer mes del año.

Este es el incremento genuino que se incorpora al salario básico del primer mes del año. 0,5% de ajuste proporcional del aguinaldo (SAC): Se abona la diferencia correspondiente al Sueldo Anual Complementario basada en los nuevos montos.

Esta estructura asegura que el aumento tenga un impacto inmediato en el “bolsillo” de los trabajadores, sumando todos los conceptos en un solo pago.

¿Cuándo se cobra el aumento?

El incremento acordado se liquidará con los haberes correspondientes al mes de enero de 2026. Según el cronograma habitual de pagos de la Provincia de Buenos Aires, esto significa que el dinero estará disponible en los cajeros automáticos durante los primeros días hábiles de febrero de 2026 (generalmente entre el cuarto y quinto día hábil del mes).

La postura de los gremios y la reapertura en febrero

La propuesta fue aceptada por los gremios mayoritarios de la administración central, como ATE y UPCN, y por gran parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), incluyendo a SUTEBA. Sin embargo, no hubo unanimidad: la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la oferta al considerarla insuficiente, aunque la aceptación de los gremios mayoritarios permitió que el acuerdo se oficialice para todos los trabajadores.

Más allá de este cierre, la discusión salarial está lejos de terminar. Como parte del acuerdo, el gobierno provincial y los sindicatos pactaron una cláusula de reapertura para febrero de 2026. En esa instancia, las partes volverán a sentarse a la mesa de negociación para evaluar el avance de la inflación de enero y definir la pauta salarial para el resto del año, en un contexto económico que sigue siendo desafiante para los ingresos fijos.