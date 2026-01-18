¡Urgente Estatales! Kicillof cerró la paritaria de Enero 2026: ¿Se paga bono o aumento? Todos los detalles

Tras una semana de máxima tensión y negociaciones contrarreloj, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires logró sellar un acuerdo con los gremios docentes y estatales. La pregunta que se hacen miles de trabajadores bonaerenses es: ¿finalmente hay bono extraordinario o aumento porcentual? Te explicamos en detalle qué se cobró, cómo quedaron los números y cuándo impacta en tu bolsillo.

Confirmado: Así cerró el acuerdo salarial de Enero 2026

Este viernes 16 de enero, la administración de Axel Kicillof logró destrabar el conflicto salarial que amenazaba con el no inicio de actividades. Luego de que los gremios (ATE, UPCN y el Frente de Unidad Docente Bonaerense) rechazaran la primera oferta del 1,5%, el Ministerio de Trabajo provincial puso sobre la mesa una propuesta superadora que fue aceptada por la mayoría de los sindicatos.

El acuerdo final no contempla un bono de suma fija (como los otorgados en años anteriores), sino que apuesta a un incremento porcentual al básico. El objetivo de los gremios fue que el dinero ingrese al salario “en blanco” para que impacte en aguinaldos y jubilaciones, en lugar de recibir una suma en negro por única vez.

Los números finales: ¿Cuánto cobro?

El acuerdo para cerrar la paritaria 2025 (que había quedado pendiente) y arrancar 2026 consiste en un esquema de aumento escalonado que, en el bolsillo, representa una mejora cercana al 4,5% acumulado. Se desglosa de la siguiente manera:

1% de aumento retroactivo a Diciembre: Se calcula sobre los haberes de octubre.

Se calcula sobre los haberes de octubre. 2% de aumento para Enero: Se suma a lo anterior.

Se suma a lo anterior. Impacto en el Aguinaldo: Al ser remunerativo, este aumento recalcula el proporcional del Medio Aguinaldo (SAC) de diciembre.

De esta forma, un maestro de grado inicial o un administrativo categoría ingresante verá reflejado este incremento en la próxima liquidación de haberes.

¿Por qué no hubo Bono Extraordinario?

La discusión fue intensa. En la reunión del lunes 12 de enero, los gremios se retiraron molestos porque “no había ni aumento ni bono”. Sin embargo, la estrategia sindical cambió hacia la exigencia de recomponer el salario real frente a la inflación de diciembre (2,8%), en lugar de aceptar sumas fijas que se licúan rápidamente.

Desde el Ministerio de Economía provincial explicaron que, debido al recorte de transferencias nacionales (que la Provincia cifra en más de 12 billones de pesos), la prioridad fue garantizar el pago de sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, y cerrar un aumento que, aunque modesto, sea remunerativo.

Próxima fecha clave: Febrero 2026

Este acuerdo es solo un “puente”. Una de las condiciones centrales para la aceptación de la propuesta fue el compromiso de reabrir la discusión paritaria en febrero de 2026. Allí se discutirá la pauta salarial anual propiamente dicha para el nuevo año, donde los gremios ya anticiparon que exigirán un esquema de cláusula gatillo o actualizaciones mensuales para no perder contra la inflación.

Cómo consultar tu recibo de sueldo

Recordá que podés verificar la liquidación con el aumento impactado a través del portal oficial del empleado público de la Provincia de Buenos Aires (SIAPE) o, en el caso de los docentes, a través de la plataforma ABC, solapa “Mis Haberes”, a partir del cuarto día hábil del mes próximo.