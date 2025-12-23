Paritarias Bonaerenses: Gremios exigen “compensación urgente” y marcan la cancha para 2026

A horas de la Nochebuena, el clima en la administración pública bonaerense está lejos de ser festivo. Mientras el Gobierno provincial da por cerrado el calendario administrativo tras el pago del aguinaldo, los teléfonos de los gremios arden. La falta de una oferta concreta para diciembre generó un fuerte malestar que podría derivar en un inicio de 2026 conflictivo si no aparece una “reparación histórica” en los recibos de enero.

La pregunta que se hacen miles de estatales, docentes, policías y jubilados del IPS es una sola: ¿Cómo se recupera el poder de compra perdido?

Ultimátum para enero: ¿Se viene un aumento retroactivo para estatales bonaerenses?

Aunque la Provincia bajó la persiana por este año, fuentes sindicales aseguran que la tregua es momentánea. La estrategia gremial cambió en las últimas 48 horas: ya no se pide solo una reunión, se exige que la paritaria de enero 2026 incluya un porcentaje retroactivo que cubra el bache inflacionario de diciembre.

El reclamo: Que el primer aumento de 2026 absorba la inflación de noviembre y diciembre 2025.

Que el primer aumento de 2026 absorba la inflación de noviembre y diciembre 2025.

Si la oferta de enero no supera los dos dígitos, el inicio del ciclo lectivo 2026 y la atención administrativa podrían verse afectados.

La “letra chica” del cierre de año

Si bien el gobernador Axel Kicillof priorizó el pago en tiempo y forma del Sueldo Anual Complementario (SAC), la realidad en el bolsillo es distinta. La inflación, aunque amesetada, sigue golpeando en la canasta básica de alimentos, que aumentó por encima del promedio general en las últimas semanas de diciembre.

“No podemos empezar el 2026 perdiendo. Si no hubo gesto en diciembre, la oferta de enero tiene que ser contundente y al básico”, deslizaron desde un sector de la administración central.

Docentes y Policía Bonaerense: Los sectores bajo la lupa

La tensión no es solo de los oficinistas. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mira con atención los movimientos de la Gobernación. Saben que una paritaria “a la baja” ahora condiciona toda la discusión de febrero para el inicio de clases.

Por otro lado, la Policía Bonaerense, que suele recibir los aumentos por decreto atados a la pauta general, también espera una señal. El malestar en la fuerza por el retraso en la actualización de las horas Cores es un rumor que crece en las comisarías del conurbano.

¿Cuándo es la fecha clave?

Agendá esto, porque es lo que definirá tu sueldo:

Semana del 5 de enero: Se esperan los llamados informales a los gremios. Mediados de enero: Debería concretarse la primera mesa paritaria oficial de 2026. El objetivo: Que el aumento impacte en los haberes que se cobran el primer día hábil de febrero.

La discusión no está cerrada, simplemente se trasladó de escenario. La presión para que el gobierno provincial “abra la billetera” al comienzo del año será la noticia dominante de las próximas semanas.

