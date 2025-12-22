Alerta Estatales Bonaerenses: Kicillof define los sueldos a contrarreloj ¿Hay nuevo aumento y bono?

Se agota el tiempo antes del brindis y la tensión es total. Mientras el aguinaldo impacta en las cuentas de los estatales bonaerenses, la Provincia juega su última carta con los gremios docentes y judiciales. ¿Hay aumento antes del 24? Los números “reservados” que se discuten ahora y el detalle clave que define cómo cierra tu bolsillo este 2025.

A fecha de hoy, 22 de diciembre de 2025, la situación salarial en la Provincia de Buenos Aires es tensa. A continuación, pasamos en limpio todo lo que tenés que saber.

🚨 La Situación Actual: ¿Hay Acuerdo?

Las negociaciones entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios (SUTEBA, FEB, ATE, UPCN y AJB) siguen abiertas y calientes. La última reunión paritaria no terminó con la “fumata blanca” que muchos esperaban para cerrar el año con tranquilidad.

Lo que ofreció el Gobierno: En las últimas mesas, la propuesta giró en torno a porcentajes que los gremios consideraron “insuficientes” (se habló de ofertas cercanas al 5-7% en tramos, similar a esquemas previos).

En las últimas mesas, la propuesta giró en torno a porcentajes que los gremios consideraron “insuficientes” (se habló de ofertas cercanas al 5-7% en tramos, similar a esquemas previos). Lo que piden los Gremios: Recuperar el poder adquisitivo perdido contra la inflación de los últimos meses. El reclamo unificado es que el aumento gane a la inflación acumulada, que si bien se desaceleró, sigue golpeando la canasta básica.

Recuperar el poder adquisitivo perdido contra la inflación de los últimos meses. El reclamo unificado es que el aumento gane a la inflación acumulada, que si bien se desaceleró, sigue golpeando la canasta básica. Estado: Se pasó a un cuarto intermedio. Esto significa que las charlas están “en pausa” pero activas, esperando una contraoferta superadora del Ejecutivo provincial para cerrar los números de noviembre y diciembre.

Ver también: Cierre de año clave para los Estatales Bonaerenses: cronograma, aumentos y el estado de la paritaria

🎄 El Aguinaldo: La Única Certeza

En medio de la incertidumbre paritaria, la buena noticia es que el Sueldo Anual Complementario (SAC) ya tiene fecha y confirmación oficial.4

¿Cuándo se paga? El gobierno bonaerense confirmó el depósito del medio aguinaldo a partir del sábado 20 de diciembre . 5 Si todavía no lo ves acreditado, debería impactar en estas horas (dependiendo de tu banco y los tiempos de acreditación del fin de semana).

El gobierno bonaerense confirmó el depósito del medio aguinaldo . Si todavía no lo ves acreditado, debería impactar en estas horas (dependiendo de tu banco y los tiempos de acreditación del fin de semana). ¿Quiénes lo cobran? Todos los trabajadores de la administración pública provincial: docentes, estatales (Ley 10.430), médicos, judiciales y policías.6

Dato Clave: El aguinaldo se calcula sobre la mejor remuneración bruta percibida entre julio y diciembre de 2025. Si tuviste un aumento en octubre (el último tramo del acuerdo anterior), ese es el sueldo que se toma de base.7

💰 ¿Hay Bono de Fin de Año?

Seguro leíste en redes o te llegó por WhatsApp que “dan un bono de 700 mil pesos” o cifras similares. ¡Ojo! Tenés que diferenciar entre Nación, Provincia de Buenos Aires y otras juridicciones.

Al día de hoy, 22 de diciembre:

Bono Provincial (Kicillof): NO hay un bono extraordinario confirmado oficialmente por la Provincia de Buenos Aires para la generalidad de los estatales. La estrategia de Kicillof ha sido centrarse en el aumento al básico (paritaria) más que en sumas fijas por única vez.

oficialmente por la Provincia de Buenos Aires para la generalidad de los estatales. La estrategia de Kicillof ha sido centrarse en el aumento al básico (paritaria) más que en sumas fijas por única vez. Bonos Municipales: Algunos municipios (como Quilmes, entre otros) sí anunciaron bonos para sus empleados municipales. Chequeá el recibo de tu municipio si sos empleado municipal, no provincial.

Algunos municipios (como Quilmes, entre otros) sí anunciaron bonos para sus empleados municipales. Chequeá el recibo de tu municipio si sos empleado municipal, no provincial. Otras Provincias: Los anuncios de bonos millonarios (como en Santiago del Estero) no aplican a los bonaerenses.

Ver también: Bono Docentes Provincia de Buenos Aires: Qué se sabe del pago extra y las paritarias en diciembre 2025

📊 Resumen para Docentes y Estatales

Para que te ordenes, así viene la mano con tu salario:

Ítem Estado al 22/12/2025 Detalle Sueldo Diciembre En negociación Se espera cierre paritario inminente para definir el % de aumento. Aguinaldo CONFIRMADO Se empezó a depositar desde el 20/12. Bono Fin de Año Sin novedad oficial Por ahora, la prioridad es la paritaria. Último Aumento Cobrado Fue el tramo acordado en paritarias anteriores (octubre).

¿Qué pasa con la Policía Bonaerense?

Históricamente, los aumentos que se cierran para la administración pública (Ley 10.430) se trasladan automáticamente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Si los estatales logran mejorar la oferta del 7% rechazada, ese porcentaje impactará también en los escalafones de seguridad.

🗓️ ¿Cómo sigue la semana?

Esta semana es “corta” por la Navidad, pero decisiva. Se espera que el Ministerio de Trabajo convoque a los gremios para una reunión de urgencia antes del 24 o inmediatamente después, para intentar liquidar los sueldos de enero con el aumento nuevo.

Te puede interesar: Aumento a Estatales Nacionales: Se confirmó el porcentaje de diciembre y el esquema de pagos

Si sos docente o estatal, revisá tu home banking por el aguinaldo, pero para el aumento de sueldo vas a tener que esperar unos días más a que Kicillof y los sindicatos se pongan de acuerdo.

Enlaces de interés oficiales: