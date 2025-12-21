Cierre de año clave para los Estatales Bonaerenses: cronograma, aumentos y el estado de la paritaria

El fin de 2025 llega con el bolsillo ajustado y la calculadora en mano para los más de 600.000 trabajadores de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires. Entre la confirmación del pago del aguinaldo, la incertidumbre sobre un nuevo aumento salarial para diciembre y las proyecciones para el inicio de 2026, el escenario económico estatal define el clima de las fiestas.

Si sos docente, policía, médico, judicial o administrativo de la Ley 10.430, en este informe detallamos fechas de cobro, montos de referencia y qué está pasando con la negociación salarial que define tus ingresos.

📅 ¿Cuándo cobro? El cronograma de diciembre y el Aguinaldo

La Tesorería General de la Provincia y el Instituto de Previsión Social (IPS) han ajustado los calendarios para garantizar la liquidez antes de las fiestas y en el inicio de enero. Agendá estas fechas clave:

Aguinaldo (SAC): El Gobierno provincial confirmó el depósito del Sueldo Anual Complementario antes de Navidad. Para la mayoría de los agentes activos y jubilados, los fondos estarán acreditados cerca del 20 de diciembre .

El Gobierno provincial confirmó el depósito del Sueldo Anual Complementario antes de Navidad. Para la mayoría de los agentes activos y jubilados, los fondos estarán acreditados cerca del . Sueldos de Diciembre (Activos): El pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre se realizará, como es habitual, en los primeros días hábiles de enero de 2026. Se estima que el cronograma inicie el viernes 2 de enero y se extienda hasta el miércoles 7 de enero , según la terminación del DNI y el organismo.

El pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre se realizará, como es habitual, en los primeros días hábiles de enero de 2026. Se estima que el cronograma inicie el y se extienda hasta el , según la terminación del DNI y el organismo. Jubilados y Pensionados (IPS): Los haberes de diciembre y el medio aguinaldo se abonan en conjunto. El calendario oficial marca el pago el 22 de diciembre.

💰 Paritarias: ¿Hay aumento en diciembre?

Esta es la pregunta que resuena en todas las oficinas públicas y escuelas. La situación al 21 de diciembre de 2025 es compleja y de “final abierto“.

El último acuerdo cerrado con los gremios mayoritarios (ATE, UPCN y el Frente de Unidad Docente Bonaerense) estableció un aumento bimestral del 5% (2,5% en agosto y 2,5% en octubre). Sin embargo, aún no se ha oficializado un porcentaje de aumento específico para los salarios de diciembre.

Lo que debés saber hoy:

El reclamo gremial: Los sindicatos exigen una “reapertura urgente” para compensar la inflación de noviembre (2,5%) y la proyectada de diciembre. El objetivo es que los salarios no pierdan contra el acumulado anual, que ronda el 28%.

Los sindicatos exigen una “reapertura urgente” para compensar la inflación de noviembre (2,5%) y la proyectada de diciembre. El objetivo es que los salarios no pierdan contra el acumulado anual, que ronda el 28%. La postura de la Provincia: La administración de Kicillof mantiene cautela fiscal, evaluando los recursos coparticipables antes de firmar un nuevo incremento que impacte en el básico antes de fin de año.

Dato importante: Si no se cierra un nuevo acuerdo en los próximos días, los sueldos de diciembre se liquidarán con la misma escala salarial vigente en octubre/noviembre. Cualquier retroactivo se pagaría recién en febrero.

🎓 Docentes: ¿En cuánto quedó el sueldo de bolsillo?

Tras el último tramo del acuerdo paritario, los salarios testigos para la educación pública bonaerense quedaron configurados de la siguiente manera (valores aproximados de bolsillo para octubre/noviembre):

Maestro de Grado (Jornada Simple, sin antigüedad): $713.217

$713.217 Maestro de Grado (Jornada Completa, sin antigüedad): $1.426.434

$1.426.434 Preceptor (sin antigüedad): $614.690

$614.690 Profesor con 20 módulos: $927.518

Estos montos incluyen las sumas remunerativas y bonificaciones. Los gremios docentes (SUTEBA, FEB) advierten que es imperioso actualizar estos pisos antes del inicio del ciclo lectivo 2026.

👮‍♂️ Seguridad y Salud: La situación sectorial

Policía Bonaerense: Los efectivos recibieron en noviembre la última actualización de la escala. Un oficial de policía ingresante (escalafón general) percibe un básico que, sumado a las bonificaciones por uniforme y horas Cores, busca acercarse a la canasta básica, aunque sigue siendo motivo de reclamo interno. El valor de las horas extras (Cores) sigue “congelado” respecto a la inflación real de los servicios.

Médicos (CICOP) y Judiciales (AJB): Ambos sectores se declararon en estado de alerta. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pidió formalmente que la paritaria se reabra antes de la feria judicial de enero para evitar un conflicto al regreso.

🎁 ¿Habrá Bono de Fin de Año?

A diferencia de otros años donde se anunciaron bonos generalizados para toda la administración pública provincial, hasta el momento no hay un anuncio oficial de un “Bono Navideño” para los estatales bonaerenses en 2025.

¡Atención! No confundir con los bonos municipales. Varios intendentes (como en La Matanza, Avellaneda o Ensenada) sí han decretado bonos locales para sus trabajadores municipales, pero estos no alcanzan a los empleados dependientes de la Provincia (docentes, policías, médicos provinciales).

🔍 Conclusión: Qué esperar para enero 2026

El 2025 cierra con una inflación más controlada que años anteriores, pero con salarios que corren de atrás. La clave estará en la primera quincena de enero: si la Provincia convoca a paritarias durante el receso de verano, podríamos tener novedades de un ajuste retroactivo.

Por ahora, la prioridad es el cobro del Aguinaldo antes del 24 y cuidar el bolsillo ante una canasta navideña que llegó con aumentos estacionales.