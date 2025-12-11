Ciclo Lectivo 2026 en Provincia de Buenos Aires: Cuándo empiezan las clases y calendario escolar

Planificar el año familiar, las vacaciones y la organización del hogar depende de una fecha clave: el inicio de clases. Si vivís en la Provincia de Buenos Aires, aquí encontrarás toda la información actualizada sobre el Ciclo Lectivo 2026, incluyendo las fechas probables de inicio, el receso invernal y los feriados inamovibles que afectarán la cursada.

Fechas clave del Calendario Escolar 2026

Aunque el gobierno provincial oficializa el calendario definitivo mediante una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a fines de año o principios del siguiente, las tendencias nacionales y los acuerdos del Consejo Federal de Educación permiten anticipar las siguientes fechas para la planificación:

Inicio de clases (Nivel Inicial y Primario): Se estima para la última semana de febrero (probablemente miércoles 25 o viernes 27 de febrero) o el lunes 2 de marzo de 2026.

Se estima para la última semana de febrero (probablemente miércoles 25 o viernes 27 de febrero) o el lunes 2 de marzo de 2026. Inicio de clases (Secundaria): Habitualmente comienza una semana después o junto con el resto de los niveles en marzo (lunes 2 de marzo).

Habitualmente comienza una semana después o junto con el resto de los niveles en marzo (lunes 2 de marzo). Vacaciones de Invierno (Receso Invernal): Probablemente del lunes 20 al viernes 31 de julio de 2026 , alineándose habitualmente con CABA y la región centro.

Probablemente del , alineándose habitualmente con CABA y la región centro. Fin de clases: Se proyecta para el martes 22 de diciembre de 2026, cumpliendo con el objetivo de los 190 días de clase.

El objetivo de los 190 días de clase

Para el ciclo 2026, el Consejo Federal de Educación ha ratificado el compromiso de cumplir con un piso mínimo de 190 días efectivos de clase. Esto obliga a las jurisdicciones, incluida la Provincia de Buenos Aires, a comenzar las actividades anticipadamente (en febrero) y extender el ciclo hasta días antes de las fiestas de fin de año.

Feriados 2026 que afectan a las clases

Además del receso invernal, es fundamental tener en cuenta los feriados nacionales que cortarán la semana escolar. Para 2026, los feriados inamovibles y trasladables más relevantes durante el período escolar son:

24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador (Fin de semana largo).

Día del Trabajador (Fin de semana largo). 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo).

Día de la Revolución de Mayo (Fin de semana largo). 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (Trasladable).

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín (Trasladable). 12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 20 de noviembre (viernes): Día de la Soberanía Nacional (Fin de semana largo).

Día de la Soberanía Nacional (Fin de semana largo). 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

Novedades académicas: La Secundaria Bonaerense

El ciclo lectivo 2026 continuará profundizando el Régimen Académico de la Escuela Secundaria. Este modelo, implementado progresivamente, elimina la repitencia del año completo. Los estudiantes de la Provincia ya no deben recursar materias que aprobaron; en su lugar, el foco está en la acreditación de saberes específicos y períodos de intensificación de la enseñanza para las materias adeudadas.

Inscripciones y Matriculación 2026

Si necesitás inscribir a tus hijos para el ciclo 2026 en escuelas públicas de la Provincia, tené en cuenta los periodos administrativos:

Inscripción principal: Suele realizarse en noviembre y diciembre del año anterior.

Suele realizarse en noviembre y diciembre del año anterior. Período complementario: Se abre habitualmente en febrero, días antes del inicio de clases, para cubrir vacantes remanentes.

Te recomendamos consultar directamente en la Jefatura Distrital de tu municipio o a través de la plataforma ABC de la DGCyE para confirmar vacantes y requisitos específicos de documentación.