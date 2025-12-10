Paritaria Policía Bonaerense: Aguinaldo, Bono y Aumento en diciembre 2025

Mientras los gremios estatales de la Ley 10.430 discuten voto a voto el cierre salarial de este año 2025, en las departamentales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires la tensión es silenciosa pero palpable. Sin sindicato propio ni mesa paritaria formal, los casi 100.000 efectivos de “La Bonaerense” dependen del decreto del gobernador Axel Kicillof para saber si hay nuevo aumento y cómo impactará eso en el aguinaldo que se liquida en días.

Si bien la fuerza no se sienta a negociar, el mecanismo es conocido: lo que cierren los estatales (ATE, UPCN) suele trasladarse (a veces con algún punto extra) a la escala salarial de la Policía Bonaerense. ¿De cuánto estamos hablando y cuál es el sueldo de bolsillo hoy?

🚨 La “Paritaria Espejo”: Qué se está negociando

La Policía no tiene paritarias, pero tiene “enganche”. El Ministerio de Seguridad bonaerense ajusta los haberes basándose en el porcentaje que logra la Administración Pública Central.

El reclamo actual: Los estatales rechazaron la última oferta por considerarla insuficiente frente a la inflación del último trimestre. Se habla de un piso de aumento del 15% al 20% acumulado para cerrar el 2025 sin perder poder adquisitivo.

Los estatales rechazaron la última oferta por considerarla insuficiente frente a la inflación del último trimestre. Se habla de un piso de aumento del acumulado para cerrar el 2025 sin perder poder adquisitivo. El impacto en la fuerza: Si el gobierno otorga ese aumento a los estatales esta semana, se firmará automáticamente el decreto para la Policía. El objetivo del Ministerio es que el sueldo neto de un ingresante no quede por debajo de la canasta básica.

💸 Escala Salarial (Bolsillo) – Diciembre 2025

A la espera del decreto final de cierre de año, estos son los pisos salariales promedios (Netos) que perciben los efectivos en mano actualmente (con el aumento de octubre/noviembre incluido), sin contar horas Cores ni asignaciones familiares.

Nota: Los montos son aproximados y pueden variar según antigüedad y descuentos de la Caja.

Jerarquía Sueldo Neto Promedio (Bolsillo) Oficial de Policía (Ingresante) $910.000 -$ 940.000 Sargento $1.050.000 -$ 1.100.000 Subteniente $1.280.000 -$ 1.350.000 Teniente 1ro $ 1.450.000 aprox. Capitán $1.750.000 -$ 1.850.000 Comisario $ 2.100.000 +

El dato: A estos montos debés sumarles el Plus por Uniforme (Mantenimiento de Indumentaria), que se paga por separado y hoy es clave para el equipamiento del efectivo, aunque muchos reclaman que quedó desactualizado frente a los precios de los borceguíes y chalecos.

📅 Fecha de cobro del Aguinaldo: ¿Cuándo está la plata?

Es importante diferenciar el cobro del sueldo mensual del medio aguinaldo (SAC).

Haberes de Noviembre: Ya fueron depositados el pasado martes 2 de diciembre . Si tuviste inconvenientes con la liquidación, recordá revisar tu recibo en “Mi Caja PBA” por los descuentos del último aumento (ver abajo).

Ya fueron depositados el pasado . Si tuviste inconvenientes con la liquidación, recordá revisar tu recibo en “Mi Caja PBA” por los descuentos del último aumento (ver abajo). Aguinaldo (2º SAC 2025): Según el calendario que maneja la Tesorería General de la Provincia para la administración pública, el depósito del Sueldo Anual Complementario está programado para realizarse antes de las Fiestas. Fecha estimada: Se espera que la acreditación se realice el viernes 19 de diciembre . Dato clave: A diferencia de otros años, la Provincia busca liquidar esto antes del fin de semana previo a Navidad para descomprimir el malestar inflacionario.

Según el calendario que maneja la Tesorería General de la Provincia para la administración pública, el depósito del Sueldo Anual Complementario está programado para realizarse antes de las Fiestas.

👮‍♂️ ¿Hay Bono de Fin de Año confirmado?

Acá es donde hay mucha confusión por cadenas de WhatsApp falsas que circulan con noticias viejas. Vamos a los hechos concretos de diciembre 2025:

Nacionales vs. Provinciales: Es posible que escuches sobre bonos para Fuerzas Armadas o Federales (PFA, GNA). Esos dependen de Nación. La Policía Bonaerense depende de la Provincia. Situación actual: Al día de hoy, NO hay anuncio oficial de un bono navideño específico para la Policía Bonaerense. Atención: Las negociaciones paritarias estatales están en curso esta semana. Si el gobierno provincial decide otorgar una suma fija (como ocurrió en años anteriores), el anuncio debería hacerse antes del 15 de diciembre. Por ahora, contá solo con el sueldo y el aguinaldo.

💰 ¿Cómo viene el cálculo del Aguinaldo?

El medio aguinaldo de diciembre es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo básico + bonificaciones + antigüedad) del segundo semestre (julio-diciembre).

¿Qué sueldo se toma de referencia? Para la mayoría de las jerarquías, el “mejor sueldo” será el de octubre o noviembre, ya que impactaron los últimos aumentos acordados.

Aumento reciente: Recordá que en octubre hubo una actualización de la escala salarial (con aportes a la Caja bajo conceptos 15.16 y 27.00). Ese incremento SÍ entra en el cálculo del aguinaldo, lo que debería mejorar el monto final respecto al de mitad de año.

Recomendación: Si notás que tu aguinaldo es menor a lo esperado, verificá si en el semestre tuviste muchas carpetas médicas o sanciones que hayan afectado el “mejor sueldo” bruto.

⏳ El problema de las “Horas Cores”

La realidad del bolsillo policial hoy depende, en gran medida, de las Compensaciones por Recargo de Servicio (Cores).

En las comisarías del Conurbano y el interior, el malestar radica en que el valor de la hora Core no ha acompañado el ritmo de la inflación de 2025 con la misma velocidad que el sueldo básico.

Reclamo urgente: Se exige una actualización del 30% en el valor de la hora extra operativa para el Operativo Sol 2026. Si esto no se actualiza antes del 20 de diciembre, el despliegue a la Costa Atlántica podría generar rispideces, ya que los viáticos suelen tardar en depositarse.

📉 Comparativa: Bonaerense vs. Federales

Otro punto de conflicto en la “radio pasillo” es la brecha con las Fuerzas Federales. Mientras que un agente de la Policía Federal o Gendarmería (que dependen de Nación) tuvo actualizaciones distintas y bonos específicos, la Bonaerense corre de atrás.

El gobierno provincial sostiene que, en porcentaje, se ha dado un aumento acumulado superior al de Nación durante 2025, pero al partir de un básico histórico más bajo, la diferencia en el bolsillo se sigue notando, especialmente en las jerarquías bajas.

🚨 Operativo Sol 2026: El ingreso extra

Para los efectivos que sean designados al Operativo de Sol a Sol en la Costa Atlántica, los viáticos comenzarán a liquidarse, como es habitual, una vez iniciado el despliegue a fines de diciembre. Este monto corre por cuerda separada del aguinaldo y no se computa para el cálculo del mismo.

¿Cuándo sale el nuevo decreto?

Se espera que la resolución con la nueva escala salarial (que aplicará para los sueldos a cobrar en enero 2026) se publique en el Boletín Oficial entre el 15 y el 20 de diciembre, una vez cerrada la paritaria estatal general.

📊 Escala y Recibos: Lo que tenés que mirar

Si sos retirado o pensionado, chequeá tu recibo digital. La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías (Caja de Policía) informó que los aumentos recientes ya figuran con códigos específicos.

Concepto en Recibo Qué significa 15.16 Aumento Adicional (Nominal) 27.00 Descuento primer mes a Caja (Aporte)

Mantendremos este artículo actualizado. Si hay anuncio de bono “sorpresa” en los próximos días, lo vas a leer acá primero.