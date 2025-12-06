Aumento Policía Bonaerense: Nueva escala salarial, valor de horas Cores y aguinaldo en diciembre 2025

Tras las últimas actualizaciones salariales de noviembre, los efectivos de la fuerza de seguridad de la Provincia de Buenos Aires se preparan para el cobro de haberes y el medio aguinaldo. Cuánto cobra un Oficial de Policía de bolsillo y a cuánto se fue la hora de compensación.

En un cierre de año marcado por la carrera entre precios y salarios, la familia policial bonaerense mira con atención el recibo de sueldo de diciembre. Tras el último incremento confirmado por el Gobierno de Axel Kicillof —que suele replicar para la fuerza los porcentajes cerrados con los gremios estatales de la Ley 10.430—, las escalas han sufrido modificaciones importantes que impactan directamente en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC).

A diferencia de otros sectores, el salario policial tiene una ingeniería compleja donde los adicionales (como las horas Cores y el mantenimiento de uniforme) juegan un rol vital para llegar a fin de mes. Aquí te detallamos, punto por punto, con qué números cierra el 2025 la Policía Bonaerense.

Las Nuevas Escalas: ¿Cuánto cobra un policía bonaerense en diciembre?

Tomando como base la última liquidación de haberes (noviembre, que se cobra en los primeros días de diciembre) y las proyecciones para el cierre del año, los sueldos básicos han tenido un reajuste para no perder pisada ante la inflación.

Según los datos actualizados tras las subas de octubre y noviembre, estos son los sueldos de bolsillo estimados (netos) para las jerarquías de comando, sin contar horas Cores ni bonificaciones extraordinarias específicas de cada destino:

Jerarquía Sueldo Neto Estimado (Dic 2025) Comisario General Supera los $1.677.249 Comisario Mayor Aprox. $1.497.877 Comisario Inspector Aprox. $1.349.839 Comisario $1.204.146 (más antigüedad) Subcomisario Desde $1.055.281 Oficial de Policía Ronda los $921.368 – $950.000 Subteniente Aprox. $779.115

El dato: Recordá que a estos montos debés sumarles la Antigüedad, que varía según los años de servicio, y el plus por Título si corresponde. El sueldo de un “caminante” recién egresado (Oficial de Policía) se ubica hoy cerca del millón de pesos si suma algunas horas adicionales.

Horas Cores y Uniforme: Los aumentos “invisibles”

Más allá del básico, la gran pregunta en las comisarías es por los “extras”. El Ministerio de Seguridad ha confirmado que los aumentos porcentuales también se trasladan a los montos no remunerativos.

Horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio): El valor de la hora Core ha acompañado la pauta salarial. Si bien el monto varía si son horas diurnas o nocturnas/fines de semana, la actualización busca que el efectivo que recarga servicio en su franco vea una diferencia real en el bolsillo. Se estima que el aumento sigue la línea del 10% acumulado en el último bimestre.

El valor de la hora Core ha acompañado la pauta salarial. Si bien el monto varía si son horas diurnas o nocturnas/fines de semana, la actualización busca que el efectivo que recarga servicio en su franco vea una diferencia real en el bolsillo. Se estima que el aumento sigue la línea del en el último bimestre. Uniforme: La compensación por mantenimiento de indumentaria (ese ítem clave para reponer borceguíes y ropa de fajina sin tocar el sueldo) también recibió el impacto de la última suba. En mayo ya había saltado de $17.000 a $35.000, y con los ajustes de fin de año, este ítem se consolida como un derecho adquirido esencial para la tropa.

Aguinaldo 2025: Fechas y cálculo

La gran noticia de diciembre es el Medio Aguinaldo. Al haberse aplicado aumentos en octubre y noviembre, la base de cálculo para el SAC (Sueldo Anual Complementario) será mucho más beneficiosa que la del primer semestre.

¿Cómo se calcula? Se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre de 2025. Es decir, tu aguinaldo se calculará sobre el sueldo “lleno” de noviembre (o diciembre si hubiera un nuevo aumento de último momento), que es el más alto del semestre.

Se toma el entre julio y diciembre de 2025. Es decir, tu aguinaldo se calculará sobre el sueldo “lleno” de noviembre (o diciembre si hubiera un nuevo aumento de último momento), que es el más alto del semestre. ¿Cuándo se cobra? Siguiendo el cronograma habitual de la Provincia para empleados estatales bonaerenses, el depósito se espera entre el 18 y el 23 de diciembre, antes de las Fiestas.

Atención Retirados:

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías también actualizó sus haberes. Los aumentos de los activos impactan en los pasivos, aunque con el diferimiento habitual de la liquidación previsional. Chequeá tu recibo bajo los conceptos “15.16” y “27.00” para verificar los aportes de los aumentos.