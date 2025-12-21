Bono Docentes Provincia de Buenos Aires: Qué se sabe del pago extra y las paritarias en diciembre 2025

¿Hay bono de fin de año para los docentes bonaerenses? Esa es la pregunta que miles de maestros y profesores se hacen hoy, 21 de diciembre de 2025, mientras revisan sus cuentas sueldo y esperan definiciones de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Entre rumores de pagos extraordinarios en otras provincias y la confirmación del aguinaldo, el panorama puede resultar confuso.

En este artículo te explicamos qué está confirmado oficialmente, todo sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC) y en qué estado se encuentran las negociaciones salariales con el gobierno de Axel Kicillof.

¿Existe un “Bono Navideño” confirmado para docentes en PBA?

Hasta la fecha, no hay un anuncio oficial de un “bono” o suma fija extraordinaria (separada del aguinaldo y el sueldo) específicamente para los docentes activos de la Provincia de Buenos Aires.

Es fundamental no confundirse con noticias de otras jurisdicciones. Por ejemplo, la provincia de Salta sí confirmó recientemente un bono de $200.000 para sus estatales, lo que generó expectativa en el resto del país. Sin embargo, en Buenos Aires, la estrategia del gobernador Kicillof y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se ha centrado en la reapertura de paritarias para lograr aumentos al básico, en lugar de sumas fijas por única vez.

Lo que sí está en discusión: Los gremios (SUTEBA, FEB, UDOCBA, etc.) mantienen reuniones con las autoridades provinciales y la nueva directora de Educación, Flavia Terigi, exigiendo una recomposición que supere a la inflación acumulada antes de cerrar el año.

Pago del Aguinaldo (SAC) Diciembre 2025: Fechas confirmadas

Lo que sí verás impactado en tu cuenta es el segundo medio aguinaldo del año. El gobierno provincial estableció un cronograma especial para que los trabajadores de la educación y estatales cuenten con este dinero antes de las fiestas.

Docentes y Estatales Activos: El depósito del medio aguinaldo comenzó a acreditarse a partir del sábado 20 de diciembre de 2025 . Si todavía no lo ves reflejado, recordá que los procesos bancarios pueden demorar hasta 24 horas hábiles, especialmente si cobrás por bancos distintos al Provincia.

El depósito del medio aguinaldo comenzó a acreditarse a partir del . Si todavía no lo ves reflejado, recordá que los procesos bancarios pueden demorar hasta 24 horas hábiles, especialmente si cobrás por bancos distintos al Provincia. Jubilados y Pensionados (IPS): Para los pasivos, el pago del aguinaldo se realiza junto con los haberes de diciembre, pero en fechas diferenciadas (ver abajo).

Dato clave: El aguinaldo se calcula sobre la mejor remuneración bruta mensual devengada entre julio y diciembre de 2025. Revisá tu recibo para asegurar que se haya tomado el mes con mayor sueldo (incluyendo aumentos de paritarias anteriores).

Cronograma de cobro: Haberes de Diciembre y Jubilaciones

Además del aguinaldo, es importante agendar las fechas de cobro del sueldo mensual habitual.

Para Jubilados y Pensionados del IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el siguiente calendario para el último mes del año:

Lunes 22 de diciembre: Medio aguinaldo (SAC) para todas las terminaciones de DNI.

Medio aguinaldo (SAC) para todas las terminaciones de DNI. Lunes 29 de diciembre: Haberes de diciembre para DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

Haberes de diciembre para DNI terminados en . Martes 30 de diciembre: Haberes de diciembre para DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Para Docentes Activos

Generalmente, los sueldos docentes de la provincia se depositan el quinto día hábil del mes siguiente. Salvo un anuncio de adelantamiento excepcional de último momento por las fiestas (que al día de hoy no ha sido comunicado oficialmente), los haberes correspondientes al trabajo de diciembre se cobrarían en los primeros días hábiles de enero de 2026.

Estado de la Paritaria Docente: Últimas novedades

La situación salarial sigue siendo tensa y dinámica. Aquí el resumen de lo que tenés que saber sobre la negociación:

Reapertura urgente: El FUDB solicitó formalmente la reapertura de la Comisión Técnica Salarial. El objetivo es que los salarios no pierdan contra la inflación de los últimos meses del año.

El FUDB solicitó formalmente la reapertura de la Comisión Técnica Salarial. El objetivo es que los salarios no pierdan contra la inflación de los últimos meses del año. Aumentos previos: El último acuerdo significativo impactó en los sueldos de octubre (cobrados en noviembre), pero los gremios consideran que esos porcentajes ya quedaron desactualizados frente al costo de vida de diciembre.

El último acuerdo significativo impactó en los sueldos de octubre (cobrados en noviembre), pero los gremios consideran que esos porcentajes ya quedaron desactualizados frente al costo de vida de diciembre. Expectativa: Se espera que antes de finalizar el año o en los primeros días de enero se anuncie un nuevo porcentaje de aumento que impacte en el básico, buscando cerrar la paritaria 2025 sin pérdida de poder adquisitivo.

¿Qué hacer si tenés dudas con tu liquidación?

Si notás errores en el monto del aguinaldo o en tu sueldo cuando se deposite:

Ingresá a la plataforma ABC (“Mis Haberes”) para descargar tu couli (recibo de sueldo) digital y verificar los ítems liquidados. Consultá con tu delegado gremial o en la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) de tu distrito si falta algún código de bonificación.

Mantente atento: Cualquier novedad sobre un “bono sorpresa” o el cierre de la paritaria se publicará primero en los canales oficiales de la DGCyE o los portales de los gremios como SUTEBA o FEB.