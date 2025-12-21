Aumento a Estatales Nacionales: Se confirmó el porcentaje de diciembre y el esquema de pagos

El Gobierno Nacional cerró la pauta salarial para el último mes del año tras la reunión paritaria con los gremios del sector. En un contexto de ajuste y con la premisa de “déficit cero”, se definieron los números finales que impactarán en los bolsillos de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, junto con la confirmación de los asuetos para las fiestas.

Estatales Nacionales: De cuánto es el aumento confirmado en diciembre 2025

La Secretaría de Trabajo oficializó un incremento del 1% para los sueldos de diciembre. Este porcentaje completa la pauta bimestral que el Gobierno había establecido previamente, sumándose al 1% otorgado en noviembre.

La negociación mostró una clara división sindical:

UPCN: Aceptó la propuesta oficial del Ejecutivo.

Aceptó la propuesta oficial del Ejecutivo. ATE: Rechazó la oferta por considerarla insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el año y ratificó medidas de fuerza y protestas en distintos organismos.

Dato clave: Al tratarse del sueldo de diciembre, este aumento se verá reflejado en la liquidación que se cobra durante los primeros días hábiles de enero.

Qué pasa con el Bono de Fin de Año

Una de las consultas más recurrentes en entre los empleados estatales nacionales es si habrá un bono navideño o de fin de año. La respuesta oficial es negativa. El Gobierno ratificó que no habrá una suma fija extraordinaria para la planta activa.

La política salarial se limita estrictamente a la paritaria porcentual y al pago del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo), diferenciándose de algunas administraciones provinciales o municipales que sí anunciaron bonos navideños.

Asuetos administrativos: Días no laborables

Para la organización familiar en las fiestas, el Poder Ejecutivo confirmó a través del decreto correspondiente los días de asueto administrativo para el personal de la Administración Pública Nacional. No se trabajará en las siguientes fechas:

Martes 24 de diciembre: Víspera de Navidad.

Víspera de Navidad. Martes 31 de diciembre: Víspera de Año Nuevo.

Es importante destacar que esta medida abarca a la administración central, pero no obliga al sector privado ni a las entidades bancarias, que operan con su propio cronograma (generalmente con horario reducido hasta las 13:00 o 15:00 horas).

Cronograma de cobro estimado

Con el cierre del mes, el esquema de pagos para los estatales nacionales se organiza de la siguiente manera:

Concepto Fecha de Pago Medio Aguinaldo (SAC) Ya depositado (mediados de diciembre) Sueldo Diciembre (+1%) Primeros días hábiles de enero

Los jubilados y pensionados que dependen de organismos nacionales, por su parte, mantienen el calendario habitual de ANSES, incluyendo el bono de refuerzo de setenta mil pesos que sí aplica a ese sector.