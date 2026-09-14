Paquetes retenidos en la aduana: la guía paso a paso para destrabar tus compras en shein y temu

Si compraste ropa o productos en el exterior y el seguimiento indica que tu envío quedó frenado, no te preocupes: existe un trámite específico para liberar el paquete según el canal de envío utilizado.

A continuación, te explicamos cómo gestionar la liberación mediante Correo Argentino o courier, las franquicias vigentes y los límites fijados por ARCA.

Pasos para destrabar el pedido según la empresa de transporte

Lo primero es revisar el número de seguimiento para identificar si el pedido viaja por Correo Argentino o por un courier privado como DHL, FedEx o UPS.

Correo Argentino: El trámite se realiza exclusivamente en su Portal de Envíos Internacionales. Hay que registrarse con DNI o CUIL, hacer el “Aviso de Compra”, declarar el contenido, la cantidad de unidades y abonar la tasa de gestión e impuestos correspondientes.

El trámite se realiza exclusivamente en su Portal de Envíos Internacionales. Hay que registrarse con DNI o CUIL, hacer el “Aviso de Compra”, declarar el contenido, la cantidad de unidades y abonar la tasa de gestión e impuestos correspondientes. Courier privado: La empresa se encarga de presentar el despacho ante la Aduana. Solo debes responder si la compañía te contacta por sus canales oficiales para pedir la factura, comprobante de pago o documentación adicional.

Límites de ARCA y la franquicia de hasta 400 dólares

Para ingresar compras bajo el régimen de pequeños envíos por courier, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece condiciones estrictas:

Uso anual y peso: Hasta 5 envíos por año calendario y por persona , con un peso máximo de 50 kilos por paquete.

Hasta , con un peso máximo de por paquete. Unidades y valor: Hasta 3 unidades de la misma especie , un valor total igual o inferior a USD 3.000 y sin finalidad comercial.

Hasta , un valor total igual o inferior a y sin finalidad comercial. Franquicia de USD 400: Los envíos con un valor FOB de hasta USD 400 cuentan con franquicia sobre derechos de importación y tasa de estadística, aunque mantienen el cobro de IVA e impuestos internos. Si supera ese monto, los tributos aplican sobre el excedente.

Motivos habituales por los que la Aduana frena una compra

Un envío puede quedar observado si se detectan diferencias entre lo declarado y la factura emitida por la plataforma.

Otras causas comunes incluyen superar los límites de unidades o peso, la falta de documentación personal o el intento de ingresar productos con restricciones específicas.

Si la mercadería no califica para el régimen simplificado, la Aduana puede exigir un trámite de importación general o disponer la devolución directa del paquete al remitente.

Cómo tramitar la devolución del dinero si el paquete es rechazado

Si la compra es devuelta al país de origen o rechazada definitivamente, el comprador puede solicitar el reembolso directamente en la app de Shein o Temu.

Para gestionar la devolución hay que adjuntar el número de pedido, el código de seguimiento, los comprobantes de pago y los avisos del transportista.

Se recomienda no realizar el desconocimiento del pago antes de agotar las consultas con la tienda y la empresa de transporte, además de evitar ingresar datos en enlaces sospechosos para prevenir fraudes.