¡OFICIAL! Quién ganó La Voz Argentina 2025 | Final en vivo, resultados y el ganador

La quinta temporada de La Voz Argentina está a punto de concluir, y la Argentina entera se pregunta lo mismo: ¿Quién será el ganador de esta edición 2025? La gran final se vive en dos jornadas a puro glamour y talento.

Tras meses de audiciones a ciegas, batallas, knockouts, playoffs y shows en vivo, la competencia conducida por Nicolás Occhiato llega a su clímax. Hoy, lunes 13 de octubre de 2025, es la noche en que el público define, con su voto, quién se lleva el título de la mejor voz del país, el millonario premio y el tan ansiado contrato discográfico.

Los cuatro finalistas que compiten por la corona

Los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda! lograron superar las instancias más difíciles para llegar a la última etapa. Solo uno por team pudo conseguir un lugar en la final.

Acá te mostramos quiénes son los talentos que se medirán esta noche por el voto de la gente:

Team Finalista Procedencia Edad Lali Alan Lez Luck Ra Nicolás Behringer Buenos Aires 28 Soledad Milagros Gerez Amud Miranda! Eugenia Rodríguez Tucumán 27

Alan Lez, del Team Lali, se destacó por su versatilidad y presencia escénica, conquistando a la audiencia desde las primeras rondas. Por su parte, Nicolás Behringer, el representante de Luck Ra, se ha perfilado como uno de los grandes favoritos en las encuestas no oficiales de las redes sociales, con una interpretación de rock que cautivó a miles.

El folclore y la potencia vocal están representados por Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, quien ha demostrado una madurez increíble para su edad. Finalmente, Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, se convirtió en una de las revelaciones con su capacidad para abordar temas complejos.

¿Cómo podés votar y cuándo es la coronación?

Si querés que tu favorito se consagre, tenés que saber que el voto del público es la única llave que abre la puerta al triunfo. La mecánica de la final es sencilla: la voz con la mayor cantidad de votos será la ganadora.

¿Cómo se vota? Podés participar a través del portal oficial de Telefe o enviando un mensaje de texto (SMS) con la palabra clave que se proporciona durante el programa al número corto oficial.

¿Cuándo es la gran definición? La emisión que coronará al ganador de La Voz Argentina 2025 es hoy, lunes 13 de octubre, a las 21:30 horas, por la pantalla de Telefe.

El gran premio: un contrato discográfico y una fortuna

El ganador no solo se llevará la ovación de todo un país, sino también un impactante premio que le abrirá las puertas de la industria musical:

70 millones de pesos argentinos Un contrato discográfico con Universal Music para lanzar su carrera.

Pero ojo, los demás finalistas tampoco se van con las manos vacías. El segundo puesto recibe $30 millones, el tercero $15 millones y el cuarto $5 millones, reconociendo el talento que demostraron a lo largo del certamen.

Un vistazo a la edición 2025: cambios y debuts

Esta edición 2025 nos trajo importantes novedades. Fue la primera con la conducción de Nicolás Occhiato y con el debut de Luck Ra en el sillón de coach, compartiendo el panel con los históricos Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas, que regresaron al formato).

El regreso de La Voz Argentina a la pantalla chica, luego de la exitosa edición de 2022 que consagró a Yhosva Montoya (del Team Soledad), demostró una vez más por qué es el reality de talentos musicales más querido por el público.

Ahora, solo resta esperar la votación final para conocer al nuevo ganador de la voz más impactante de la Argentina. ¿Será Nicolás, Alan, Milagros o Eugenia? El público ya eligió.