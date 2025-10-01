Octubre arrancó con temperaturas agradables: ¿Cómo sigue el tiempo?

Francisco Díaz

La primavera se afianza en la provincia de Buenos Aires y el mes de octubre inició con condiciones agradables para la región, en un contexto de temperaturas templadas y cielos con nubosidad variable.

El miércoles 1° de octubre se presenta con cielo algo nublado en las primeras horas, que irá pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y noche. Las temperaturas oscilan entre 11°C de mínima y 23°C de máxima, configurando una jornada ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

De acuerdo con el organismo nacional:

  • Jueves 2 de octubre: se mantendrán las buenas condiciones, con cielo parcialmente nublado. Las marcas térmicas estarán entre 12°C y 23°C.
  • Viernes 3 de octubre: será la jornada más calurosa de la semana, con temperaturas que se ubicarán entre 13°C y 26°C y cielo parcialmente nublado.

No se prevén precipitaciones en los próximos días, lo que refuerza la tendencia de un inicio de octubre estable y con características típicamente primaverales.

Evolución de temperaturas previstas

El siguiente gráfico muestra las temperaturas mínimas y máximas estimadas para la primera parte de la semana de Octubre:

pronostico octubre bsas

La primavera se instaló

Quedaron atrás los días más fríos y se observa una mayor presencia de vecinos en parques y plazas, aprovechando las jornadas soleadas. El aumento de la temperatura y la estabilidad en el tiempo acompañan el florecimiento de la nueva estación, que comienza a sentirse con fuerza en toda la provincia.

