Octubre 2025: la fecha clave para el próximo fin de semana largo y los feriados que se vienen

¡Llega octubre y con él, una excelente noticia para quienes ya están pensando en una escapada! El décimo mes del año trae consigo un fin de semana largo que le va a permitir a miles de argentinos descansar y planificar un viaje o simplemente recargar energías.

Tras un septiembre sin feriados nacionales, la pregunta del millón es: ¿cuándo cae el próximo asueto y cuántos días de descanso tendremos? Acá te contamos todos los detalles, con la información oficial actualizada.

El gran cambio en el calendario: ¡Fin de semana largo confirmado!

El feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (originalmente el 12 de octubre) fue modificado por el Gobierno, generando un fin de semana extendido de tres días.

Fecha original Fecha trasladada Motivo Tipo de feriado Domingo 12 de octubre Viernes 10 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Trasladable

Esto significa que el descanso se va a extender desde el viernes 10 de octubre hasta el domingo 12 de octubre inclusive.

El corrimiento de la fecha fue oficializado con la publicación de la Resolución 139/2025 en el Boletín Oficial, aplicando la facultad de trasladar los feriados móviles que caen en fin de semana para fomentar el turismo interno y activar las economías regionales.

¿Por qué se cambia el feriado?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural (antes conocido como Día de la Raza) es un feriado trasladable según la legislación argentina. La normativa vigente habilita al Poder Ejecutivo a mover este tipo de feriados cuando caen en sábado o domingo al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente.

La finalidad principal de esta medida es clara: beneficiar al sector turístico. Los fines de semana largos son vitales para hoteles, gastronomía y servicios en general, permitiendo desestacionalizar la oferta turística en todo el país.

Otros días importantes de octubre

Si bien el único feriado nacional en el mes es el del 12 (trasladado al 10), es fundamental recordar que octubre también incluye otros días especiales que pueden resultar no laborables para algunos grupos.

Jueves 2 de octubre : Este es el Día del Perdón (Yom Kipur) , una festividad judía. Es un día no laborable para los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía, conforme a la Ley N° 27.399.

: Este es el , una festividad judía. Es un día no laborable para los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía, conforme a la Ley N° 27.399. Feriados Locales: Algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires y otras provincias pueden decretar asuetos por sus fundaciones o fiestas patronales, generalmente moviendo las fechas a un lunes para generar un descanso extendido local. ¡Conviene siempre chequear si aplica en tu ciudad!

Lo que tenés que saber si trabajás el feriado

Si te toca trabajar el viernes 10 de octubre, que es feriado nacional, el régimen de pago es diferente al de un día normal:

Pago : La ley establece que el empleador debe abonarte el día con un recargo del 100% . Es decir, la jornada se paga doble.

: La ley establece que el empleador debe abonarte el día con un . Es decir, la jornada se paga doble. Día no laborable vs. Feriado: Es importante distinguir que el 10 de octubre es un feriado nacional, no un día no laborable (como el Yom Kipur o algunos feriados provinciales). En los días no laborables, el empleador decide si se trabaja o no, y si se trabaja, el pago es simple. En un feriado, si trabajás, te tienen que pagar el doble, sin excepción.

Lo que queda de 2025: Agendá los próximos descansos

Octubre es el inicio de la seguidilla de fines de semana largos que cierran el año. Si querés planificar tus últimas escapadas del 2025, acá te dejamos el listado de lo que se viene:

Noviembre: Fin de semana XXL de cuatro días 🗓️: Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos (puente). Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

Fin de semana XXL de 🗓️: Diciembre: Fin de semana largo de tres días: Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Fin de semana largo de tres días: Navidad: Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).



¡Aprovechá el feriado de octubre, planificá y disfrutá el próximo fin de semana largo que el calendario te regala!