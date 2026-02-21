Nuevo plan de viviendas en la Provincia de Buenos Aires: requisitos, zonas y cómo acceder a la casa propia en 2026

En un contexto económico complejo y marcado por un fuerte déficit habitacional, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires reafirma su política de infraestructura pública para este 2026. A través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, la gestión bonaerense avanza con el Plan Buenos Aires Hábitat, una iniciativa integral que actualmente mantiene en ejecución más de 8.000 viviendas distribuidas en los 135 municipios del territorio.

Tras cerrar el año 2025 con la entrega de cientos de llaves en distintos distritos, el foco para 2026 está puesto no solo en iniciar nuevos proyectos habitacionales, sino en rescatar y finalizar obras que habían quedado abandonadas por la falta de financiamiento federal. Entender cómo funciona este ecosistema provincial y cuáles son los pasos exactos para inscribirse resulta fundamental para quienes buscan acceder al derecho de la vivienda propia.

El rol del Estado provincial: qué es el Programa Completar

La reciente oficialización de la Resolución 764/2025 a nivel nacional, que determinó la eliminación de los créditos Procrear, dejó a miles de familias con el sueño de la casa propia trunco y decenas de esqueletos de hormigón a la deriva. Frente a este escenario, la Provincia de Buenos Aires implementó el Programa Completar, una estrategia de salvataje diseñada para reactivar las viviendas paralizadas por la Nación.

Este nivel de intervención estatal permite optimizar recursos e infraestructura ya existente. Un ejemplo claro de este accionar estratégico se da en el partido de La Matanza, donde recientemente se firmaron convenios para terminar 162 unidades habitacionales mediante una inversión superior a los $4.300 millones. De esta forma, el gobierno provincial absorbe el impacto del recorte nacional y garantiza la continuidad del empleo local en el sector de la construcción.

Ver también: Tarjeta Verde de Alimentos 2026 en la Provincia de Buenos Aires: requisitos, montos y cómo tramitarla hoy

Dónde avanzan las principales obras de viviendas bonaerenses en 2026

El despliegue territorial del Instituto de la Vivienda (IVBA) abarca desde el conurbano hasta el interior productivo. A diferencia de los planes tradicionales, el enfoque actual prioriza la urbanización integral: las casas se entregan con asfalto, veredas, sistemas pluviales y espacios verdes recreativos. Algunos de los proyectos habitacionales más destacados en ejecución son:

Guernica (Presidente Perón): Representa el proyecto de urbanización más grande de la provincia en la actualidad, con 853 casas en construcción . Las unidades varían entre 57 y 66 metros cuadrados, cuentan con opciones de dos a tres dormitorios y están completamente adaptadas para personas con movilidad reducida.

Representa el proyecto de urbanización más grande de la provincia en la actualidad, con . Las unidades varían entre 57 y 66 metros cuadrados, cuentan con opciones de dos a tres dormitorios y están completamente adaptadas para personas con movilidad reducida. Olavarría (Barrio CECO III): En el centro minero bonaerense, se avanza con un proyecto de 100 casas bajo un convenio entre el Ministerio y el Centro de Empleados de Comercio. Las obras ya superan el 80% de ejecución, fortaleciendo la economía de la región.

En el centro minero bonaerense, se avanza con un proyecto de bajo un convenio entre el Ministerio y el Centro de Empleados de Comercio. Las obras ya superan el 80% de ejecución, fortaleciendo la economía de la región. La Plata y Gran La Plata: Además de las recientes entregas en Villa Elvira, el gobierno provincial acordó con gremios como la UOM la cesión de un predio de 50.000 metros cuadrados en Villa Garibaldi para un nuevo plan destinado exclusivamente a trabajadores metalúrgicos.

Además de las recientes entregas en Villa Elvira, el gobierno provincial acordó con gremios como la UOM la cesión de un predio de 50.000 metros cuadrados en Villa Garibaldi para un nuevo plan destinado exclusivamente a trabajadores metalúrgicos. San Vicente: A través del Ministerio de Hábitat, se preadjudicaron 200 viviendas en el “Parque Altos de Miriní”, demostrando la velocidad de ejecución y respuesta a la demanda en el tercer cordón del conurbano.

Ver también: Adiós al Programa Hogar: cómo pedir el nuevo subsidio para garrafas en 2026 y no perder el beneficio

Requisitos excluyentes para anotarse en el plan de viviendas

Para garantizar la transparencia y equidad en la asignación de este recurso crítico, el Ministerio de Hábitat bonaerense establece normativas estrictas. Las familias que deseen postularse deben cumplir, como mínimo, con el siguiente esquema de requisitos obligatorios:

Nacionalidad y edad: Poseer Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino vigente y ser mayor de 18 años.

Poseer Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino vigente y ser mayor de 18 años. Composición familiar: Es indispensable conformar un grupo familiar, ya que el plan prioriza hogares con menores a cargo, personas con discapacidad o adultos mayores.

Es indispensable conformar un grupo familiar, ya que el plan prioriza hogares con menores a cargo, personas con discapacidad o adultos mayores. Situación patrimonial: Ningún integrante del grupo familiar puede ser propietario de bienes inmuebles cuyo valor comercial supere al de la vivienda social a otorgar.

Ningún integrante del grupo familiar puede ser propietario de bienes inmuebles cuyo valor comercial supere al de la vivienda social a otorgar. Antecedentes con el Estado: Es excluyente no haber sido beneficiario previamente de una casa, departamento o terreno otorgado por planes estatales (ya sean municipales, provinciales o nacionales).

Comparativa: líneas de acción del Ministerio de Hábitat bonaerense

Para comprender cómo se estructura el abordaje del déficit habitacional en la provincia, la siguiente tabla detalla de manera práctica los diferentes frentes de obra activos durante este 2026:

Programa / Línea estratégica Objetivo principal del plan Público y alcance territorial Estado de situación (2026) Plan Buenos Aires Hábitat Construcción de complejos habitacionales desde cero con infraestructura completa y servicios básicos. Familias vulnerables inscriptas en los registros municipales de los 135 distritos bonaerenses. Más de 8.000 viviendas en ejecución activa a lo largo de toda la provincia. Programa Completar Reactivar, financiar y finalizar obras públicas abandonadas por los recortes del gobierno nacional. Adjudicatarios de ex programas federales (como Procrear) que habían quedado sin respuestas. Convenios activos para salvar casi 900 obras (ejemplo destacado: 162 unidades en La Matanza). Convenios con Entidades Articulación donde el Estado financia la obra y los sindicatos o cooperativas ceden la tierra urbanizable. Trabajadores formales agremiados (ej: empleados de comercio, metalúrgicos, fuerzas de seguridad). En expansión acelerada para fortalecer el acceso a la clase media trabajadora.

Paso a paso: cómo y dónde realizar la inscripción

Uno de los errores más comunes entre los usuarios es buscar un formulario único provincial en internet. El análisis experto del sistema habitacional bonaerense indica que la gestión de la demanda habitacional se encuentra descentralizada. Esto significa que, si bien el Instituto de la Vivienda (IVBA) financia y supervisa la obra arquitectónica, son los municipios los encargados exclusivos de empadronar a los vecinos, evaluar sus condiciones sociales y realizar los sorteos públicos.

Por lo tanto, el procedimiento correcto y oficial para inscribirse exige seguir estos pasos:

Acudir al municipio: El interesado debe dirigirse presencialmente a la Secretaría de Vivienda, Dirección de Tierras o área de Desarrollo Social de su municipalidad de residencia. Consultar el Registro de Demanda Habitacional: Muchos distritos (como Almirante Brown o La Plata) cuentan con plataformas web propias y líneas 0800 donde se puede iniciar el trámite de empadronamiento de forma 100% digital. Acreditar residencia local: Es vital tener en cuenta que casi todos los municipios exigen demostrar una residencia mínima en el partido (generalmente entre 3 y 5 años comprobables mediante el domicilio real en el DNI) para evitar migraciones internas por especulación inmobiliaria. Actualizar datos anualmente: Si la familia ya está inscripta desde años anteriores, es imperativo acercarse a actualizar la declaración jurada de ingresos y la composición del grupo familiar para mantener el estado “activo” en los listados previos a cualquier sorteo.

El plan de la Provincia de Buenos Aires por sostener la obra pública habitacional representa un motor fundamental para la economía bonaerense, ya que funciona como un elemento contracíclico indispensable para dinamizar las economías locales, movilizar los corralones de materiales y sostener miles de fuentes de trabajo directo en el rubro de la construcción a lo largo de 2026.