Nuevo parte médico sobre la salud de Bastián tras se sometido a una sexta cirugía

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián Jeréz, el niño de 8 años que continúa internado tras haber resultado gravemente herido en un accidente ocurrido en los médanos de La Frontera, en la localidad de Pinamar.

Según el informe oficial, el menor, que se encuentra hospitalizado en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, fue sometido en las últimas horas a una sexta intervención quirúrgica. Durante el procedimiento, los profesionales médicos realizaron una fijación cervical y una traqueostomía, como parte del tratamiento integral que viene recibiendo desde su ingreso.

De acuerdo al último parte médico difundido por la cartera sanitaria bonaerense, Bastián se encuentra clínicamente estable y continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo estricto control médico, con seguimiento permanente de su evolución.

Qué es una fijación cervical

La fijación cervical es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se unen dos o más vértebras del cuello utilizando implantes metálicos, como tornillos, placas o varillas. Esta técnica se emplea en casos de inestabilidad vertebral, fracturas, hernias discales o tumores, con el objetivo de lograr una fusión ósea, que en muchos casos puede resultar permanente, brindando estabilidad a la columna cervical.

En qué consiste la traqueostomía

La traqueostomía es un procedimiento que permite crear una vía respiratoria segura a través del cuello, facilitando la respiración del paciente. Si bien se utiliza en diversas situaciones clínicas, en este caso fue necesaria debido a que el niño requirió ventilación mecánica por un período superior a los 10 días. Se trata de una alternativa considerada más cómoda y segura que la ventilación a través de la vía bucal en tratamientos prolongados.

Las autoridades sanitarias continúan monitoreando de cerca la evolución del menor, mientras su estado de salud sigue siendo de pronóstico reservado.