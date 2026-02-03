Nuevo DNI y Pasaporte electrónico: ¿Cuáles son los cambios tecnológicos y quiénes deben renovarlo?

El Ministerio del Interior, a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper), puso en marcha una actualización integral en los documentos de identidad y de viaje de los ciudadanos argentinos. Esta medida busca adaptar los estándares de seguridad locales a las normativas internacionales de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), incorporando tecnología de punta para prevenir falsificaciones y agilizar trámites fronterizos mediante sistemas biométricos de última generación.

Las claves del nuevo DNI electrónico: qué cambia en tu tarjeta

El nuevo Documento Nacional de Identidad incorpora un chip físico y un código QR que permiten la validación digital de la identidad. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:

Almacena datos biométricos y biográficos de manera encriptada, permitiendo que el documento sea leído por dispositivos NFC (Near Field Communication), similar a como funciona la tarjeta SUBE o las tarjetas de crédito modernas. Diseño y materiales: El documento está fabricado en policarbonato, un material más duradero y resistente que el PVC tradicional. Además, el grabado se realiza mediante láser, lo que impide que la información sea borrada o alterada sin destruir la tarjeta.

Estéticamente, el nuevo diseño incluye una fuerte presencia de símbolos patrios, como el mapa bicontinental, la escarapela y las Islas Malvinas, reforzando la identidad visual del documento. Identidad digital: El chip permite que el ciudadano pueda realizar firmas digitales y autenticarse en plataformas estatales con un nivel de seguridad mucho más elevado, reduciendo el riesgo de suplantación de identidad en trámites virtuales.

Actualización del Pasaporte electrónico: más seguridad para viajar

El Pasaporte argentino también recibió mejoras estructurales. El nuevo ejemplar mantiene el chip de seguridad, pero con una capacidad de almacenamiento de datos ampliada y un software de encriptación actualizado que cumple con los protocolos más recientes de seguridad aeroportuaria.

Este cambio es vital para mantener la posición de Argentina en los rankings de pasaportes globales, permitiendo que los ciudadanos continúen ingresando a decenas de países sin necesidad de visa o agilizando la entrada en aquellos territorios que cuentan con e-gates (puertas de acceso automáticas).

Preguntas frecuentes: ¿Es obligatorio sacar el nuevo documento?

Una de las mayores dudas entre los argentinos es si deben acudir de inmediato a un centro de documentación para reemplazar su DNI actual.

El nuevo ejemplar se emite de forma automática para quienes realicen renovaciones por vencimiento, cambio de domicilio, extravío o actualización de menor (5 a 8 años) y de mayor (14 años). Costos actualizados: El valor del trámite se mantiene dentro de las escalas fijadas por el Renaper para los servicios estándar, exprés y los puestos fijos en aeropuertos, aunque se recomienda verificar los aranceles vigentes al momento de sacar el turno, ya que pueden sufrir actualizaciones según la tasa administrativa.

Cómo tramitar el nuevo DNI y Pasaporte en febrero 2026

El proceso para obtener la nueva documentación se inicia de manera digital a través de la aplicación Mi Argentina o el sitio web oficial del Gobierno Nacional.

En la oficina se toman las huellas dactilares, la fotografía digital y la firma. No es necesario llevar fotos impresas. Entrega: El documento sigue llegando al domicilio declarado a través del correo postal en un plazo estimado de entre 10 y 15 días hábiles para el trámite regular.

Este avance tecnológico posiciona a la Argentina a la vanguardia en sistemas de identificación, garantizando que el DNI no sea solo una tarjeta física, sino una herramienta digital segura para interactuar con organismos públicos y privados en todo el mundo.