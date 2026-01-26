Murió uno de los heridos del accidente entre un tren y un auto en la Ruta 2 cerca de Mar del Plata

Falleció en las últimas horas uno de los jóvenes que había resultado gravemente herido tras el violento choque entre un tren y un automóvil ocurrido este domingo en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386, en inmediaciones del acceso a la ciudad de Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Nicolás Gómez, de 23 años, un turista oriundo de la localidad bonaerense de General La Madrid, que se dirigía a la ciudad balnearia para vacacionar. El joven permanecía internado en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, pero falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

El siniestro se produjo cuando una formación de Trenes Argentinos embistió al Peugeot 206 en el que viajaban tres personas. Como consecuencia del impacto, el vehículo quedó destruido y sus ocupantes debieron ser rescatados por personal de bomberos y servicios de emergencia.

Además de Gómez, en el automóvil viajaban un hombre de 40 años y una adolescente de 17, ambos también oriundos de General La Madrid. Los dos fueron trasladados al HIGA con lesiones de distinta consideración y, de acuerdo a fuentes médicas, se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos de la zona, efectivos de la Policía Bonaerense, personal de Defensa Civil y de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. La justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el choque y, por el momento, no se informaron imputaciones.