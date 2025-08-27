banner ad

Milei evacuado tras ataque a su caravana: “Los cavernícolas del pasado no volverán”

Andrea Fernández
El presidente argentino, Javier Milei, experimentó un momento de alta tensión en su caravana electoral en Lomas de Zamora, cuando su equipo de seguridad tuvo que evacuarlo tras el lanzamiento de objetos. Afortunadamente, el gobierno ha confirmado que no hubo daños personales en el incidente.

¿Qué ocurrió en la caravana electoral del Presidente Milei?

El desafortunado suceso se produjo el miércoles 27 de agosto de 2025, en una de las paradas de la caravana electoral del presidente Milei al sur de Buenos Aires. Mientras saludaba a los ciudadanos desde un vehículo, la caravana fue blanco de piedras lanzadas por desconocidos.

Milei se encontraba acompañado de su hermana, Karina Milei, quien también desempeña el rol de secretaria general de la Presidencia, así como otros candidatos y dirigentes locales.

Reacciones del Gobierno y acusaciones

El principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, hizo una fuerte denuncia a través de sus redes sociales, afirmando que la agresión provenía de “militantes de la vieja política”, sugiriendo que eran simpatizantes del kirchnerismo.

Adorni calificó el acto como parte de un “modelo de violencia” que, a su juicio, solo es promovido por “cavernícolas del pasado”. También destacó que, a pesar del tumulto, se descartaron heridos y afirmó que el único resultado sería un “olvido absoluto” del kirchnerismo.

Impacto en la campaña y seguridad del Presidente

El incidente ha ocasionado un aumento en las preocupaciones sobre la seguridad durante la campaña electoral. A medida que se acercan las elecciones, la tensión política en Argentina parece intensificarse. Este episodio resalta las divisiones existentes en el país, complicando aún más el ambiente electoral.

La caravana continuará su recorrido, pero con un mayor refuerzo en las medidas de seguridad, buscando así evitar futuros incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de los candidatos y sus equipos.

