Milei estableció un fin de semana largo de cuatro días en noviembre para impulsar el turismo

A través del Decreto 614/2025, el presidente Javier Milei estableció un fin de semana XXL para el mes de noviembre, que constará de cuatro días. El objetivo es incentivar el turismo interno y contribuir a la reactivación económica en localidades fuera de los grandes centros urbanos.

Detalles del fin de semana largo de noviembre

El feriado del jueves 20 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, será trasladado al lunes 24 de noviembre. Además, el viernes 21 se declarará feriado con fines turísticos. Así, el fin de semana largo quedará conformado por el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre.

¿Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional?

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la batalle de la Vuelta de Obligado, que ocurrió el 20 de noviembre de 1845, al norte de la provincia de Buenos Aires. Esta fecha simboliza la resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas, ante la invasión del ejército anglo-francés que intentaba colonizar el país.

A pesar de estar en desventaja numérica y tecnológica, las tropas argentinas lucharon durante siete horas, impidiendo que el enemigo ocupase las costas, un paso vital para ingresar al territorio argentino.

Modificaciones en la ley de feriados: ¿cómo afecta a futuros descansos?

Recientemente, el Gobierno cambió las disposiciones de la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos (N° 27.399). A partir de ahora, los feriados trasladables que caen en sábado o domingo podrán moverse al lunes posterior o al viernes anterior.

Como resultado de esta modificación, el feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural será trasladado del 12 de octubre al viernes 10 de octubre, permitiendo otro fin de semana largo en el calendario nacional.