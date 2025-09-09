Milei descarta cambios económicos tras derrota en PBA pero evalúa nueva estrategia política

Tras la reciente derrota en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional ha decidido no realizar cambios en su plan económico inmediato, aunque la situación ha generado tensiones internas dentro del oficialismo. Mientras algunos integrantes del Gabinete abogan por ajustar las políticas económicas para reflejar mejor las necesidades de la población, otros se oponen a modificar el rumbo fijado en las elecciones de 2023.

¿Qué dicen los funcionarios sobre la situación económica actual?

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, expresó en Radio Mitre que “los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”, subrayando la necesidad de que el crecimiento económico repercuta en el bienestar cotidiano de los ciudadanos. En este sentido, se destacó que es imperativo que los logros económicos sean percibidos como tales por la población, ya que de lo contrario se genera desconfianza.

Sin embargo, un funcionario de la Libertad Avanza (LLA) afirmó categóricamente: “No vamos a hacer un plan platita, no somos así”, refiriéndose a la negativa a adoptar medidas populistas. En el Ministerio de Economía, el titular Luis Caputo también reafirmó que no es el momento de cambiar las directrices establecidas.

¿Cuál es la postura de Milei tras la derrota electoral?

El presidente Javier Milei se comprometió a no cambiar el rumbo económico tras su discurso post-electoral, donde aseguró que el plan por el que fue elegido en 2023 “no se va a modificar, se va a redoblar”. Afirmó que continuarán defendiendo el equilibrio fiscal, así como la estricta política monetaria y el esquema cambiario establecido.

Durante su discurso, Milei enfatizó que su Gobierno ha logrado reducir la tasa de inflación del 300% al 20% y que ha retirado a 12 millones de personas de la pobreza. Reiteró que no están dispuestos a renunciar a estos logros.

¿Qué cambios se anticipan en la estrategia política del Gobierno?

A pesar de la firmeza en su política económica, se vislumbran cambios en la estrategia política del Ejecutivo. Durante la jornada, Milei llevó a cabo varias reuniones en la Casa Rosada para discutir modificaciones que busquen evitar otro mal resultado en las elecciones del 26 de octubre, donde se renovará la mitad del Congreso de la Nación.

En este contexto, algunos funcionarios se mostraron optimistas, afirmando que “los votos prestados que no funcionaron ayer van a volver en octubre” y que la influencia de los intendentes no será tan relevante en esta próxima contienda.