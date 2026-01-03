Milei celebró la acción militar de EE.UU. en Venezuela y la captura de Maduro

Francisco Díaz
MILEI

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, expresó este sábado su respaldo al operativo militar que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela, en el cual, según informó el presidente estadounidense Donald Trump, se capturó al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, en el marco de ataques con explosiones y bombardeos en Caracas y otras zonas del país caribeño.

A través de sus redes sociales, Milei publicó un mensaje breve en el que destacó su aval a la intervención estadounidense, afirmando que “la libertad avanza” y expresando un enérgico saludo a la libertad. Esta manifestación se suma a los pronunciamientos de otros dirigentes políticos que respaldan la postura de Washington frente al régimen venezolano.

La información sobre la operación fue difundida por el propio Trump en su red social Truth Social, donde señaló que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país”. Trump anticipó además que ofrecería más detalles sobre la operación en una conferencia de prensa programada para este sábado.

Los ataques provocaron detonaciones y ruidos fuertes en la capital venezolana, lo que generó alarma en distintos sectores de la población, mientras las autoridades estadounidenses detallaban que la operación se llevó a cabo “en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos”.

Hasta el momento, no hay confirmación independiente sobre la situación del presidente Maduro ni de su esposa por parte de fuentes oficiales venezolanas, que han cuestionado y rechazado las afirmaciones sobre su captura.

La situación continúa en desarrollo y la comunidad internacional sigue atentamente las repercusiones diplomáticas y políticas de estos hechos.

