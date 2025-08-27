banner ad

Milei acusa al kirchnerismo por ataques en Lomas de Zamora tras la caravana

Andrea Fernández
Milei acusa al kirchnerismo por ataques en Lomas de Zamora tras caravana pacífica

Durante una caravana en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei y otros dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) denunciaron un ataque violento, asegurando que el kirchnerismo es responsable de los incidentes. “Los kukas tira piedras carentes de ideas”, expresó Milei en su cuenta de X, instando a la sociedad a votar en contra de esta fuerza política en las próximas elecciones.

¿Qué ocurrió en la caravana de Javier Milei?

El evento se desarrolló en un clima de tensión cuando algunos asistentes, identificados con el kirchnerismo, lanzaron piedras durante el recorrido de Milei, el cual era descrito como pacífico. En respuesta, el presidente afirmó que estos actos son una muestra de “desesperación” por parte de sus opositores. “Hoy le tiraron piedras al presidente”, afirmó Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, destacando el comportamiento del peronismo en el contexto político actual.

Reacciones de los dirigentes libertarios ante el ataque

El hecho generó diversas reacciones en el ámbito político. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el ataque como parte de una estrategia del kirchnerismo que busca sembrar caos y disturbios para recuperar poder. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sentenció que las piedras lanzadas simbolizan el ocaso del kirchnerismo, una narrativa que fue adoptada por otros referentes de LLA, quienes utilizaron las redes sociales para criticar a sus detractores.

El impacto de los incidentes en la campaña electoral

Los incidentes en Lomas de Zamora no solo generaron un clima de confrontación, sino que también intensificaron la campaña electoral a días de las elecciones. El jefe de Estado convocó a la ciudadanía a expresar su rechazo al kirchnerismo en las urnas el 7 de septiembre y el 26 de octubre, resaltando que el futuro del país depende de estas decisiones. La respuesta de los libertarios puede marcar un hito en el panorama político argentino de cara a las próximas elecciones, donde se evidencia un aumento de la polarización entre las fuerzas en contienda.

