Miércoles con temperaturas agradables mientras se espera la llegada de la primavera

La provincia de Buenos Aires parece haber despedido al frío mientras se prepara para la llegada de la primavera.

Tras varios días de buenas condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la inestabilidad podría regresar este miércoles. Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado en la mañana y con probabilidad de chaparrones aislados en horas de la tarde, especialmente en el centro y norte bonaerense, mejorando hacia la noche con disminución de la nubosidad.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 °C y una máxima cercana a 23 °C, lo que anticipa un día templado pese a las precipitaciones pasajeras. Se recomienda tener en cuenta las variaciones térmicas propias de este período de transición hacia la primavera.

Pronóstico extendido para la provincia de Buenos Aires