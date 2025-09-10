banner ad

Miércoles con temperaturas agradables mientras se espera la llegada de la primavera

Francisco Díaz
clima agradable

La provincia de Buenos Aires parece haber despedido al frío mientras se prepara para la llegada de la primavera.

Tras varios días de buenas condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la inestabilidad podría regresar este miércoles. Se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado en la mañana y con probabilidad de chaparrones aislados en horas de la tarde, especialmente en el centro y norte bonaerense, mejorando hacia la noche con disminución de la nubosidad.

Usuarios de billeteras virtuales pagarán Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires ¿A quiénes afecta?
Mirá también:

Usuarios de billeteras virtuales pagarán Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires ¿A quiénes afecta?

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 °C y una máxima cercana a 23 °C, lo que anticipa un día templado pese a las precipitaciones pasajeras. Se recomienda tener en cuenta las variaciones térmicas propias de este período de transición hacia la primavera.

Pronóstico extendido para la provincia de Buenos Aires

  • Jueves: Cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. Vientos leves del sector este. Temperaturas entre 10 °C y 22 °C.
  • Viernes: Amanecer fresco con mínima de 8 °C, cielo mayormente soleado y máxima de 21 °C.
  • Sábado: Jornada estable, cielo despejado a ligeramente nublado. Temperaturas en ascenso, mínima de 11 °C y máxima de 24 °C.
  • Domingo: Condiciones similares, cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 13 °C y 25 °C, consolidando el ambiente primaveral.
Mercado inmobiliario en alerta tras las elecciones: crédito hipotecario se paraliza y el dólar se dispara
Mirá también:

Mercado inmobiliario en alerta tras las elecciones: crédito hipotecario se paraliza y el dólar se dispara
ETIQUETAS
Compartir este artículo
retencion arba billeteras virtuales
¡Atención! así se aplicarán las retenciones en las billeteras virtuales en Provincia de Buenos Aires
Provincia Sociedad
aeropuerto villa gesell 6
Villa Gesell se prepara para recibir vuelos comerciales
Provincia Villa Gesell
muro mendoza
Tragedia: una niña de 3 años murió al caerle un muro tras el impacto de una moto
Nacionales
Se apuran las propuestas mientras los bonaerenses esperan elecciones sin primarias
Elecciones 2025: tras los comicios bonaerenses, aún queda volver a las urnas en octubre
Nacionales
agradavle
El frío comienza a despedirse: semana con clima agradable en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
desvio ruta 11
Desvío en la Ruta 11: Recomiendan precauciones al circular
Provincia
El Senado aprobó el proyecto de ley de Luis Vivona, ahora espera a Diputados
Provincia: El peronismo logró mayoría propia en el Senado y consolidó su bloque en Diputados
Provincia

Más leídas