Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados

La llegada de los nuevos modelos de iPhone genera gran expectativa entre los usuarios argentinos. En esta ocasión, la novedad no solo pasa por las características del producto, sino también por el canal de venta: Mercado Libre confirmó que comercializará oficialmente los últimos smartphones de Apple en el país, ofreciendo nuevas alternativas de compra, financiación y canje.

Una nueva etapa para la venta de productos Apple en Argentina

A partir de noviembre, Mercado Libre habilitará la venta oficial de toda la línea de iPhone 17, incluyendo las versiones iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Los dispositivos estarán disponibles con envíos rápidos, financiación en cuotas sin interés y cobertura de Compra Protegida, una herramienta clave que garantiza transacciones seguras dentro de la plataforma.

La incorporación de Apple al catálogo oficial de Mercado Libre marca un paso importante para los usuarios locales, que ahora podrán acceder a productos de la marca directamente, sin intermediarios ni riesgos de falsificación.

Programa de canje y lista de espera

El anuncio incluye una estrategia integral pensada para facilitar el acceso a los nuevos equipos. Por un lado, ya se encuentra disponible una lista de espera online para quienes deseen recibir información anticipada sobre precios y fechas de disponibilidad.

Además, la plataforma ofrecerá el Plan de Canje Mercado Libre, que permitirá entregar un dispositivo actual y obtener hasta $700.000 en crédito en Mercado Pago para la compra de un nuevo modelo.

El sistema también incluye:

Soporte técnico y asesoramiento personalizado durante el proceso.

durante el proceso. Cobertura posventa y garantía oficial .

. Integración con la cuenta de Mercado Pago, que agiliza la acreditación del crédito y permite usarlo para futuras compras o servicios dentro del ecosistema financiero de la empresa.

Los precios estimados en Argentina

Aunque los precios locales oficiales aún no fueron confirmados, se difundieron valores aproximados según las versiones y la capacidad de almacenamiento (todas de 256 GB). En el mercado estadounidense, los modelos se ofrecen desde 799 dólares.

En Argentina, los valores estimados serían los siguientes:

Modelo Precio estimado en Argentina Precio en Estados Unidos iPhone 17 $2.000.000 USD 799 iPhone Air $2.550.000 USD 999 iPhone 17 Pro $2.800.000 USD 1.099 iPhone 17 Pro Max $2.950.000 USD 1.199

De esta manera, Mercado Libre se consolida como un canal oficial y seguro para la compra de productos Apple en Argentina, combinando beneficios financieros, garantía y la comodidad de adquirir los nuevos iPhone directamente desde su plataforma.