Martes con algunas nubes y temperaturas agradables: ¿Cómo sigue el tiempo?

Francisco Díaz
Dia agradable soleado primavera clima

A cinco días del comienzo de la primavera, el invierno comienza a despedirse de la provincia de Buenos Aires con un panorama de clima estable y temperaturas agradables

Según el organismo, este martes comenzará con neblinas matinales en diversos puntos del territorio bonaerense y un cielo algo nublado durante el resto del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10° de mínima y 21° de máxima, lo que permitirá disfrutar de un clima más templado.

Para el miércoles y el jueves, el pronóstico prevé cielo mayormente nublado, sin posibilidad de lluvias. Las mínimas estarán en 16° y 15°, respectivamente, mientras que las máximas alcanzarán 24° en ambas jornadas, consolidando un ambiente agradable para actividades al aire libre y tareas cotidianas.

Cerrando la semana, el viernes también se presentará con cielo mayormente cubierto y temperaturas que irán de los 16° a los 23°, manteniendo la estabilidad atmosférica.

De acuerdo al SMN, no se esperan precipitaciones hasta el domingo 21 de septiembre, por lo que el invierno se despediría con un día que, según los informes hasta ahora, estaría marcado por lluvias durante gran parte de la jornada, aunque con un clima estable y sin fenómenos adversos significativos.

