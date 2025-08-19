María Eugenia Vidal busca empleo en Linkedin: “Como millones de argentinos, me toca reinventarme”

La diputada nacional María Eugenia Vidal anunció su búsqueda de empleo en el sector privado a través de un mensaje en LinkedIn, a semanas de dejar su banca el próximo 10 de diciembre. “Como millones de argentinos, me toca reinventarme”, comunicó la exgobernadora bonaerense, sorprendiendo a muchos con esta decisión.

Decisiones y cambios en su carrera política

Vidal, representante del PRO, no solo rechazó la alianza con La Libertad Avanza, sino que también confirmó que no asumirá ningún nuevo cargo público, priorizando así sus convicciones personales. En su posteo, la diputada reflexionó sobre su trayectoria, recordando momentos clave como “haber gobernado” y haber participado en la redacción de leyes importantes.

La exgobernadora compartió su experiencia laboral previa, donde, tras dejar la gobernación, se dedicó a diversas actividades, incluyendo la docencia y la consultoría. Aclaró que “nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”, lo que podría complicar su reinserción en el mercado laboral.

Experiencia y formación profesional en el horizonte

Con 51 años y una licenciatura en Ciencias Políticas por la UCA, Vidal mencionó que su trayectoria incluye roles como profesora en universidades prestigiosas. Aunque tiene experiencia en gestión pública, reconoce que “los contactos y aprendizajes” adquiridos pueden ser desafiantes de aplicar en el ámbito privado. “Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa”, comentó.

Además, hizo un balance de aprendizajes obtenidos en su tiempo de gestión, citando que es fundamental “buscar 11 buenas personas” para formar equipos eficaces y la importancia de aplicar métodos de trabajo adecuados para implementar ideas. Su enfoque en el trabajo en equipo fue un aspecto destacado en sus reflexiones.

Interacción y preguntas abiertas a la comunidad

En su publicación, Vidal también invitó a la comunidad a compartir sus recomendaciones sobre la búsqueda de empleo y sobre la transición del sector público al privado. Planteó preguntas sobre cómo las empresas perciben a candidatos provenientes de la política y qué habilidades consideran relevantes. “¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa?”, se cuestionó, mostrando apertura a recibir consejos y sugerencias.

Este mensaje ha generado un debate significativo en las redes, con muchos seguidores expresando apoyo y otros cuestionando las decisiones de la exgobernadora en su camino hacia una nueva etapa profesional.