Macabro hallazgo en Ruta 11: Hallan a una persona muerta en una alcantarilla en Castelli

Francisco Díaz

En horas de la tarde de este domingo, pescadores que se encontraban en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 11 realizaron un macabro hallazgo al encontrar el cuerpo sin vida de una persona en una alcantarilla ubicada a la altura del kilómetro 162, en jurisdicción del partido de Castelli.

Según las primeras informaciones, la víctima sería una persona mayor de edad, aunque hasta el momento no se han brindado precisiones sobre su identidad ni las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Tras el aviso de los testigos, se dio intervención inmediata a personal de Prefectura Naval Argentina, que trabaja en el lugar en conjunto con efectivos de la Policía Vial del paraje Cerro de la Gloria.

La zona permanece acordonada mientras se llevan adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.

