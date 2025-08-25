Conmoción en la región por una serie de hallazgos macabros en las últimas 24 horas

El interior de la Provincia de Buenos Aires se encuentra sacudido por una serie de hallazgos macabros que han generado estupor y preocupación entre los habitantes de distintas localidades rurales bonaerenses. En las últimas 24 horas, tres casos de personas encontradas sin vida en circunstancias violentas han marcado la agenda policial y judicial, dejando a San Antonio de Areco, General Belgrano, Chascomús, Castelli y localidades aledañas en un estado de conmoción y alerta.

San Antonio de Areco: Una pareja muerta en un auto tiroteado

En la tarde del domingo 24 de agosto de 2025, un vecino de San Antonio de Areco alertó al 911 sobre la presencia de un vehículo sospechoso en un camino rural conocido como “Camino de la Yegua Muerta”, cercano a la Ruta Nacional N° 8. Al llegar al lugar, la Policía Bonaerense encontró un Chevrolet Onix Sedán color blanco sin patente, estacionado bajo un árbol. En su interior, se hallaban los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer.

El hombre, ubicado en el asiento del conductor, presentaba un disparo en la cabeza y una pistola a su lado, mientras que la mujer, en el asiento trasero, tenía una herida de bala en el cuello. Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue un orificio de bala en la ventanilla trasera izquierda, junto con siete cartuchos calibre 9 mm intactos encontrados entre el capot y el parabrisas. Además, un trapo colgaba de la tapa del tanque de combustible, sugiriendo un posible intento de incendio. El caso está bajo investigación de la UFI N° 6 de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno.

General Belgrano: Una mujer hallada sin vida en la Ruta 29

En otro hecho que ha conmocionado a la región, una mujer fue encontrada sin vida en la Ruta 29, en las cercanías de General Belgrano. El hallazgo ocurrió en la mañana del domingo, cuando transeúntes dieron aviso a las autoridades tras notar el cuerpo en un sector de la ruta. Las primeras pericias indican que la víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, presentaba signos de violencia. La Policía Científica y la DDI trabajan en el lugar para recolectar evidencias y determinar las circunstancias de su muerte.

Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis, y se espera que la autopsia proporcione más claridad sobre las causas del fallecimiento. Este caso ha generado gran inquietud en General Belgrano, una localidad donde hechos de esta naturaleza son poco frecuentes.

Un hombre con un disparo en la cabeza en la Ruta 11

Simultáneamente, pescadores que se encontraban en las inmediaciones de la Ruta Provincial N° 11, jurisdicción entre Chascomús y Castelli, realizaron un hallazgo escalofriante. Encontraron el cuerpo de un hombre con un disparo en la cabeza, lo que confirmó la naturaleza violenta de su muerte. La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue hallada en una zona de difícil acceso, lo que complicó las primeras tareas de investigación.

La Policía Científica acudió al lugar para realizar las pericias correspondientes, y se espera que los resultados balísticos y la autopsia permitan esclarecer si se trató de un homicidio.

Una región en alerta

Estos tres episodios, ocurridos en un lapso de apenas 24 horas, han generado un profundo impacto en las localidades del interior bonaerense. Los vecinos, acostumbrados a la tranquilidad de estas zonas rurales, expresan su preocupación por la aparente ola de violencia que se ha desatado en la región. Las autoridades, por su parte, han intensificado los operativos de investigación y han prometido esclarecer los hechos con celeridad.

En San Antonio de Areco, el intendente Francisco Ratto, junto al secretario de Seguridad Ramón Ojeda y el jefe de Policía, convocaron a una conferencia de prensa, donde brindarán información oficial sobre el caso del Chevrolet Onix. Mientras tanto, en General Belgrano, Chascomús y Castelli, los equipos de la Policía Bonaerense trabajan contrarreloj para identificar a las víctimas y determinar las circunstancias de sus muertes.

La comunidad espera respuestas que traigan algo de calma ante estos hechos que, por su crudeza y cercanía temporal, han dejado una marca imborrable en la región. Las investigaciones continúan, y los resultados de las autopsias y pericias serán clave para esclarecer estos trágicos sucesos.