Lunes gris y fresco en el inicio de la semana corta: ¿Cómo sigue el tiempo?

La semana “corta” por el feriado del viernes 10, comienza con clima variable en la provincia de Buenos Aires.

Para este lunes 6 se espera una jornada con posibilidad de chubascos dispersos y temperaturas frescas, con máximas alrededor de 16 °C y mínimas próximas a 4 °C. A lo largo del día podrían alternarse cielos nublados y claros.

Hacia el martes, el ambiente se irá templando: se prevé una máxima cercana a 23 °C y mínimas cerca de 8 °C. El miércoles será una jornada mayormente soleada, con temperaturas que rondarán los 25 °C. El jueves el clima continuará en ascenso, con máximas que llegarán a 26 °C bajo mayormente nubosidad alta.

El viernes 10 se presenta con clima benigno, con sol entre nubes altas y una temperatura estimada máxima de 27 °C y mínima de 13 °C.

Hacia el fin de semana, el sábado podría haber tormentas eléctricas durante la tarde con una máxima de 20 °C, mientras que el domingo combina cielo parcialmente nublado con temperatura máxima en torno a 21 °C.

El viernes 10 de octubre será feriado nacional en Argentina, correspondiente al “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, trasladado desde su fecha original del domingo 12 de octubre.

Este feriado transforma al fin de semana del viernes 10 al domingo 12 en un período de descanso extendido que muchos argentinos usarán para escapadas, visitas familiares o turismo en destinos bonaerenses y del resto del país.

Con las condiciones climáticas favorables que se prevén para el viernes y sábado, muchos viajeros optarán por aprovechar el fin de semana largo para movilizarse hacia localidades costeras de la provincia de Buenos Aires, como el Partido de la Costa, Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Necochea o lugares del interior con oferta natural —ya sea sierras, estancias, ríos o lagunas.