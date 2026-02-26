Lezama inicia una nueva etapa política tras la renuncia del intendente Harispe

La Municipalidad de Lezama informó a través de sus redes sociales que el agrimensor Arnaldo Harispe ha presentado su renuncia al cargo de intendente, la cual se hará efectiva a partir del lunes 2 de marzo de 2026. Según se indicó oficialmente, la decisión responde al acogimiento del beneficio jubilatorio.

La nota fue remitida al Honorable Concejo Deliberante con la solicitud de tratamiento en una sesión extraordinaria, con el objetivo de garantizar la institucionalidad del municipio por razones de orden público.

Harispe había sido electo intendente de Lezama en 2015, reelecto en 2019 y nuevamente en 2023. Sin embargo, tras el resultado adverso de las elecciones de septiembre del año pasado, en las que el Frente Fuerza Patria se impuso en los comicios de medio término, anunció su decisión de retirarse de la conducción del Ejecutivo municipal.

El 30 de diciembre del año pasado fue su último día al frente del Departamento Ejecutivo. Desde entonces, el cargo es ejercido por Miryam Mongay, quien hasta ese momento se desempeñaba como concejal de la UCR dentro del Frente Unión por Lezama. Mongay había asumido como primera concejal en 2023, cuando Harispe fue re-reelecto por un nuevo mandato.

Ahora, tras la formalización de la renuncia para acceder a los beneficios jubilatorios, el Concejo Deliberante —presidido por la peronista Lorena Silva— deberá tratar la dimisión. Una vez aceptada, Mongay quedará automáticamente designada como intendenta titular hasta completar el mandato iniciado por Harispe, que se extiende hasta 2027.