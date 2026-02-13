Lezama: dos mujeres quedaron detenidas tras un allanamiento por presunta venta de estupefacientes

Francisco Díaz
portada allanamiento

Un procedimiento realizado en la ciudad de Lezama derivó en la detención de dos mujeres mayores de edad, en el marco de una investigación vinculada a la presunta comercialización de estupefacientes en un domicilio del barrio El Tero, ubicado al este de la Autovía 2.

La pesquisa se extendió durante varios meses y se apoyó en tareas de seguimiento y análisis de registros fílmicos que habrían permitido advertir movimientos compatibles con la venta de sustancias. Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó el 12 de febrero.

Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, balanzas de precisión, anotaciones y diversos elementos asociados al fraccionamiento y preparación de sustancias. También se secuestraron envases y recipientes que, según se informó, estarían vinculados a la actividad investigada.

En el lugar fueron hallados 690 gramos de picadura y flores de marihuana, cinco plantas en proceso de secado con un peso total de 4,700 kilogramos y otras 45 plantas que arrojaron un pesaje de 47,680 kilogramos. Todo el material quedó incorporado a la causa en el marco de la Ley de Estupefacientes, informaron las autoridades policiales del referido distrito.

Asimismo, y ante la situación constatada, se dispuso el secuestro de una escopeta calibre 14 encontrada en la vivienda, iniciándose una causa paralela por tenencia ilegal de arma de fuego.

La investigación fue encabezada por el ayudante fiscal de Estupefacientes de Chascomús, Dr. Jorge Larrarte, bajo las directivas de la UFIJ N° 3 de Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scocimarro, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial Dolores, cuyo titular es el Dr. Christian Sebastián Gasquet. El procedimiento contó además con la colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Lezama y la participación de la Estación de Policía Comunal también de Lezama.

En el día de hoy, las mujeres fueron trasladadas a sede judicial para prestar declaración indagatoria. Tras ese trámite, la Justicia dispuso su detención y quedaron alojadas a disposición del magistrado interviniente mientras avanza el proceso.

