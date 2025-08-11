La semana comienza con mañanas frías y tardes soleadas: ¿Cómo sigue el tiempo?

Tras un fin de semana caracterizado por una marcada amplitud térmica, con mañanas y noches frías pero tardes templadas, la provincia de Buenos Aires inicia una nueva semana con condiciones mayormente estables y un leve ascenso de las temperaturas. No obstante, para el fin de semana se prevé la posible llegada de lluvias débiles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes presentará cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado durante el resto de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 19 grados.

El martes y miércoles mantendrán condiciones similares, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 3 y 5 grados, respectivamente, mientras que las máximas alcanzarán los 19 y 15 grados.

A partir del jueves se espera un descenso de las marcas térmicas, con una mínima de 2 grados y una máxima de 11, acompañado de cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado en horas de la tarde. El viernes continuará con condiciones similares, con valores entre 1 y 12 grados.

El pronóstico extendido del SMN no anticipa precipitaciones hasta el sábado 16 de agosto, jornada que presentaría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 4 y 12 grados. Sin embargo, el portal especializado Meteored prevé lluvias débiles desde el mediodía hasta la medianoche de ese día, con probabilidades de entre el 30 y el 40 por ciento.

Para el domingo 17 de agosto, Día del Niño, se mantendría una baja probabilidad de lluvias débiles durante la madrugada, mejorando hacia la mañana.