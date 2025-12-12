La Provincia destinará $3.000 millones para financiar 98 proyectos de innovación

El Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) destinará $3.000 millones a proyectos de innovación dirigidos al sector productivo y a organismos públicos. Se financiarán un total de 98 proyectos, de los cuales once pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La importancia del FITBA en la provincia

Nicolás Rendtorff, secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, participó de la adjudicación de proyectos de la cuarta edición del FITBA, en un acto encabezado por el gobernador de la provincia, Axel Kicillof.

El FITBA es una herramienta crucial para el desarrollo científico y tecnológico de la provincia de Buenos Aires y se lleva adelante a través de la subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial, con recursos asignados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En la ceremonia de adjudicación se confirmó también para 2026 la quinta convocatoria del FITBA, que otorgará $3.500 millones.

Detalles sobre las líneas de financiamiento

La iniciativa de FITBA en esta edición dispone de tres líneas de financiamiento orientadas a financiar proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos entre universidades e instituciones públicas de ciencia y tecnología con mipymes y cooperativas (línea A), con otros organismos públicos de la provincia (línea B) o con municipios bonaerenses (línea C).

La UNLP recibirá un financiamiento cercano a $300.000.000 para estos proyectos, cuyos beneficios se extienden a otros ocho proyectos en los que figura como institución beneficiaria el CCT La Plata.

Rendtorff afirmó que “este programa es de gran importancia ya que permite financiar investigaciones de distintos grupos y laboratorios que se ocupan de resolver problemas complejos en una relación directa con las demandas del sector privado o del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, destacó la relevancia del FITBA en el actual contexto donde existen limitaciones nacionales para la financiación, especialmente tras la reciente eliminación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Beneficios para las mipymes industriales

Los proyectos financiados contribuirán a que las mipymes industriales de la provincia de Buenos Aires puedan sustituir importaciones de insumos, implementar soluciones de inteligencia artificial en sus líneas productivas, incorporar nanotecnología en sus productos y desarrollar nuevas maquinarias industriales, mejorando así su productividad y competitividad.

Esta nueva edición otorga Aportes No Reembolsables (ANRs) de hasta $40 millones para cada uno de los proyectos adjudicados. Al igual que en sus tres ediciones anteriores, las instituciones de ciencia y tecnología serán beneficiarias de los fondos y estarán a cargo de desarrollar y transferir las innovaciones.

Por su parte, las empresas, organismos públicos o municipios recibirán una solución tecnológica diseñada a medida de sus necesidades. Los ANRs financiarán hasta el 80% del valor total de los proyectos, con un máximo de $40.000.000 para los que correspondan a la temática de Desarrollo Productivo (línea A) y hasta $20.000.000 para aquellas relacionadas con Desafíos Provinciales (línea B) o Gobiernos Locales (línea C).

En todos los casos, los adoptantes y beneficiarios deberán realizar un aporte en concepto de contraparte de al menos 20% del monto total del proyecto.