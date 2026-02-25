Calendario de Feriados 2026: Cuándo caen los próximos fines de semana largos y qué días son no laborables

Ignacio Hernández
feriados pba 2026 findes

Tras el fin de semana largo de Carnaval, el año 2026 empieza a tomar ritmo y la planificación de los próximos descansos se vuelve prioritaria para las familias y trabajadores argentinos. Con un calendario oficial que ya confirma varios fines de semana XXL, el foco está puesto ahora en los feriados de marzo y la estratégica Semana Santa de abril.

A diferencia de años anteriores, la distribución de los feriados inamovibles y los “puentes” turísticos decretados por el Gobierno Nacional ofrece oportunidades ideales para escapadas cortas, especialmente para quienes residen en la Provincia de Buenos Aires. A continuación, el detalle completo y actualizado al día de hoy para organizar tu agenda.

Los próximos fines de semana largos confirmados

feriados 2026 febrero

Lo que resta del primer semestre de 2026 trae buenas noticias para el turismo interno. La estructura de feriados inamovibles, sumada a los días con fines turísticos, configura el siguiente panorama inmediato:

  • Marzo XXL (4 días): Se aproxima el primer bloque largo post-verano. El lunes 23 de marzo ha sido establecido como feriado con fines turísticos, pegándose al martes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), que es inamovible. Esto genera un fin de semana extralargo desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo inclusive.
  • Semana Santa y Malvinas (4 días): Abril comienza con una coincidencia particular. El jueves 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) se une al Viernes Santo (3 de abril). Esto garantiza otro bloque de descanso de cuatro días, del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Tabla oficial de feriados restantes 2026

Para tener una visión clara del año, aquí presentamos el cronograma oficial de los feriados nacionales inamovibles y trasladables que quedan por delante, con su fecha real y el día efectivo de descanso.

Fecha OriginalConmemoraciónDía de Feriado EfectivoTipo
24 de MarzoDía Nacional de la MemoriaMartes 24/03Inamovible
2 de AbrilGuerra de MalvinasJueves 02/04Inamovible
3 de AbrilViernes SantoViernes 03/04Inamovible
1 de MayoDía del TrabajadorViernes 01/05Inamovible
25 de MayoRevolución de MayoLunes 25/05Inamovible
17 de JunioGral. Martín Miguel de GüemesLunes 15/06Trasladable
20 de JunioGral. Manuel BelgranoSábado 20/06Inamovible
9 de JulioDía de la IndependenciaJueves 09/07Inamovible
17 de AgostoGral. José de San MartínLunes 17/08Trasladable (Cae lunes)
12 de OctubreDía de la Diversidad CulturalLunes 12/10Trasladable (Cae lunes)
20 de NoviembreDía de la Soberanía NacionalLunes 23/11Trasladable
8 de DiciembreInmaculada ConcepciónMartes 08/12Inamovible
25 de DiciembreNavidadViernes 25/12Inamovible

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 27.399 y Ministerio del Interior.

Vacaciones de invierno 2026 en la Provincia de Buenos Aires

Un dato clave para las familias bonaerenses es la fecha del receso escolar invernal. Según el calendario escolar oficializado para la Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno se extenderán desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 31 de julio de 2026.

Es importante notar que este período coincide con el de otras jurisdicciones grandes como CABA, lo que suele generar una alta demanda en destinos turísticos tradicionales. Planificar con anticipación será crucial para conseguir precios competitivos en alojamiento y transporte.

Los 3 feriados con fines turísticos (“Puentes”)

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística. Para este 2026, las fechas estratégicas elegidas para fomentar el movimiento económico en las provincias son:

  • Lunes 23 de marzo: Puente previo al Día de la Memoria.
  • Viernes 10 de julio: Se suma al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia), creando un fin de semana extralargo ideal antes de las vacaciones de invierno.
  • Lunes 7 de diciembre: Puente previo al Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), configurando el clásico fin de semana largo de cierre de año.

Diferencia clave: Feriado vs. Día no laborable

Es común la confusión, pero la distinción impacta directamente en el bolsillo. En los feriados nacionales (como el próximo 24 de marzo), rigen las normas de descanso dominical: si se trabaja, se debe abonar el doble. En cambio, en los días no laborables (como el Jueves Santo para el sector privado), el empleador decide si se trabaja o no, y si se asiste, se paga como un día normal.

Los feriados con fines turísticos mencionados (23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre) tienen carácter de feriado nacional, por lo que el pago doble es obligatorio si se prestan tareas.

Más leídas