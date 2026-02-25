Calendario de Feriados 2026: Cuándo caen los próximos fines de semana largos y qué días son no laborables

Tras el fin de semana largo de Carnaval, el año 2026 empieza a tomar ritmo y la planificación de los próximos descansos se vuelve prioritaria para las familias y trabajadores argentinos. Con un calendario oficial que ya confirma varios fines de semana XXL, el foco está puesto ahora en los feriados de marzo y la estratégica Semana Santa de abril.

A diferencia de años anteriores, la distribución de los feriados inamovibles y los “puentes” turísticos decretados por el Gobierno Nacional ofrece oportunidades ideales para escapadas cortas, especialmente para quienes residen en la Provincia de Buenos Aires. A continuación, el detalle completo y actualizado al día de hoy para organizar tu agenda.

Los próximos fines de semana largos confirmados

Lo que resta del primer semestre de 2026 trae buenas noticias para el turismo interno. La estructura de feriados inamovibles, sumada a los días con fines turísticos, configura el siguiente panorama inmediato:

Marzo XXL (4 días): Se aproxima el primer bloque largo post-verano. El lunes 23 de marzo ha sido establecido como feriado con fines turísticos, pegándose al martes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), que es inamovible. Esto genera un fin de semana extralargo desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo inclusive.

Se aproxima el primer bloque largo post-verano. El ha sido establecido como feriado con fines turísticos, pegándose al (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), que es inamovible. Esto genera un fin de semana extralargo desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo inclusive. Semana Santa y Malvinas (4 días): Abril comienza con una coincidencia particular. El jueves 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) se une al Viernes Santo (3 de abril). Esto garantiza otro bloque de descanso de cuatro días, del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Ver también: Confirmado: activan nuevos radares “sorpresa” en Ruta 2 y Ruta 11

Tabla oficial de feriados restantes 2026

Para tener una visión clara del año, aquí presentamos el cronograma oficial de los feriados nacionales inamovibles y trasladables que quedan por delante, con su fecha real y el día efectivo de descanso.

Fecha Original Conmemoración Día de Feriado Efectivo Tipo 24 de Marzo Día Nacional de la Memoria Martes 24/03 Inamovible 2 de Abril Guerra de Malvinas Jueves 02/04 Inamovible 3 de Abril Viernes Santo Viernes 03/04 Inamovible 1 de Mayo Día del Trabajador Viernes 01/05 Inamovible 25 de Mayo Revolución de Mayo Lunes 25/05 Inamovible 17 de Junio Gral. Martín Miguel de Güemes Lunes 15/06 Trasladable 20 de Junio Gral. Manuel Belgrano Sábado 20/06 Inamovible 9 de Julio Día de la Independencia Jueves 09/07 Inamovible 17 de Agosto Gral. José de San Martín Lunes 17/08 Trasladable (Cae lunes) 12 de Octubre Día de la Diversidad Cultural Lunes 12/10 Trasladable (Cae lunes) 20 de Noviembre Día de la Soberanía Nacional Lunes 23/11 Trasladable 8 de Diciembre Inmaculada Concepción Martes 08/12 Inamovible 25 de Diciembre Navidad Viernes 25/12 Inamovible

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 27.399 y Ministerio del Interior.

Vacaciones de invierno 2026 en la Provincia de Buenos Aires

Un dato clave para las familias bonaerenses es la fecha del receso escolar invernal. Según el calendario escolar oficializado para la Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno se extenderán desde el lunes 20 de julio hasta el viernes 31 de julio de 2026.

Es importante notar que este período coincide con el de otras jurisdicciones grandes como CABA, lo que suele generar una alta demanda en destinos turísticos tradicionales. Planificar con anticipación será crucial para conseguir precios competitivos en alojamiento y transporte.

Ver también: VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Se elimina definitivamente o cambia el sistema? Lo que debés saber este 2026

Los 3 feriados con fines turísticos (“Puentes”)

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística. Para este 2026, las fechas estratégicas elegidas para fomentar el movimiento económico en las provincias son:

Lunes 23 de marzo: Puente previo al Día de la Memoria.

Puente previo al Día de la Memoria. Viernes 10 de julio: Se suma al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia), creando un fin de semana extralargo ideal antes de las vacaciones de invierno.

Se suma al feriado del 9 de julio (Día de la Independencia), creando un fin de semana extralargo ideal antes de las vacaciones de invierno. Lunes 7 de diciembre: Puente previo al Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), configurando el clásico fin de semana largo de cierre de año.

Diferencia clave: Feriado vs. Día no laborable

Es común la confusión, pero la distinción impacta directamente en el bolsillo. En los feriados nacionales (como el próximo 24 de marzo), rigen las normas de descanso dominical: si se trabaja, se debe abonar el doble. En cambio, en los días no laborables (como el Jueves Santo para el sector privado), el empleador decide si se trabaja o no, y si se asiste, se paga como un día normal.

Los feriados con fines turísticos mencionados (23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre) tienen carácter de feriado nacional, por lo que el pago doble es obligatorio si se prestan tareas.