Préstamos para jubilados y pensionados de ANSES: opciones vigentes, montos máximos y tasas en febrero de 2026

En el actual escenario económico, acceder a una línea de financiamiento confiable se ha vuelto una prioridad para miles de adultos mayores. Aunque los tradicionales “Créditos ANSES” de gestión directa por el organismo previsional se encuentran suspendidos en su modalidad anterior, el mercado financiero actual ofrece alternativas robustas a través de la banca pública y privada, con montos que alcanzan hasta los $50.000.000 en febrero de 2026. Estas líneas están diseñadas específicamente para quienes perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, permitiendo una gestión 100% digital y acreditación inmediata.

Para este mes de febrero, las condiciones han sido actualizadas tras los últimos ajustes por movilidad previsional. Es fundamental que los beneficiarios conozcan que la jubilación mínima se fijó en $359.254,35 (sin contar el bono de $70.000), dato que impacta directamente en la capacidad de endeudamiento, ya que las cuotas no pueden superar un porcentaje determinado del ingreso neto mensual.

Alternativas bancarias para quienes cobran por ANSES

Ante la ausencia de la línea directa del organismo, el Banco Nación (BNA) y el Banco Provincia han tomado el liderazgo con productos financieros que buscan captar a los jubilados y pensionados. Estas entidades ofrecen tasas de interés preferenciales comparadas con los préstamos personales convencionales, aprovechando que el cobro de la cuota se realiza mediante débito automático o descuento directo del haber.

El Banco Nación ofrece actualmente una de las tasas más competitivas del mercado para este segmento. La línea “Préstamos Personales BNA+” permite solicitar hasta $50.000.000 con un plazo de devolución de hasta 72 meses. Por su parte, el Banco Provincia mantiene vigente su línea para quienes perciben haberes en dicha institución, con un tope similar y requisitos de aprobación ágiles mediante su plataforma BIP.

A continuación, se presenta una comparativa de las opciones más relevantes disponibles en febrero de 2026:

Entidad Bancaria Monto Máximo Tasa (TNA) Plazo Máximo Banco Nación $50.000.000 45,00% 72 meses Banco Provincia $20.000.000 79,00% 72 meses Banco Ciudad $40.000.000 85,00%* 72 meses Banco BBVA $40.000.000 Desde 135% 60 meses

*Tasa variable según perfil crediticio y vinculación.

Requisitos indispensables para solicitar el crédito

Para acceder a estas líneas de crédito en febrero de 2026, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones que aseguren la viabilidad del préstamo. El requisito fundamental es percibir los haberes previsionales en la entidad donde se solicita el préstamo, lo que reduce el riesgo para el banco y permite ofrecer una tasa menor.

Los puntos clave a tener en cuenta son:

Edad: Generalmente se permite el acceso hasta los 74 o 80 años al momento de finalizar el pago del crédito, dependiendo del banco.

Generalmente se permite el acceso hasta los 74 o 80 años al momento de finalizar el pago del crédito, dependiendo del banco. Afectación de ingresos: La cuota mensual no puede superar el 35% o 45% de los ingresos netos del jubilado , para garantizar que no se comprometa la subsistencia del beneficiario.

, para garantizar que no se comprometa la subsistencia del beneficiario. Residencia: Es obligatorio residir de forma permanente en Argentina.

Es obligatorio residir de forma permanente en Argentina. Historial crediticio: Se realiza una evaluación en bases de datos como Veraz o Nosis para verificar el comportamiento de pago previo.

Trámite digital: cómo pedir el dinero paso a paso

La modernización del sistema permite que ya no sea necesario hacer filas en las sucursales. Hoy, el 90% de las solicitudes de préstamos para jubilados se resuelven de manera online a través del home banking o las aplicaciones móviles oficiales (como BNA+ o BIP Móvil). Este proceso garantiza que, una vez aprobado, el dinero se deposite en la cuenta en menos de 24 horas.

El procedimiento estándar consiste en:

Ingresar al Home Banking con usuario y clave de seguridad. Dirigirse a la sección “Préstamos” o “Inversiones/Créditos”. Utilizar el Simulador: allí se coloca el monto deseado y el plazo para visualizar cuánto será el valor de la cuota mensual fija. Confirmar la solicitud y aceptar los términos y condiciones. Validar la identidad mediante factores de seguridad (Token o biometría facial).

Proyecto de ley y el futuro de los créditos directos de ANSES

Es importante mencionar que en el Congreso Nacional existe un proyecto de ley que busca reactivar los créditos directos de ANSES con un enfoque de saneamiento de deuda. Esta iniciativa propone préstamos de hasta $1.500.000 con una característica particular: el dinero no se entregaría en efectivo al jubilado, sino que se transferiría directamente a la entidad financiera donde el adulto mayor posea una deuda previa.

Aunque todavía no tiene sanción definitiva, este proyecto refleja la necesidad de herramientas financieras que protejan al sector previsional de las tasas usurarias de financieras privadas no reguladas. Mientras tanto, los bancos públicos siguen siendo la opción más segura y económica disponible en este primer trimestre de 2026.

Seguridad y prevención de estafas

Debido al alto interés que generan estas líneas de crédito, han aumentado los intentos de fraudes digitales. ANSES no contacta a los jubilados por teléfono, WhatsApp ni redes sociales para ofrecer préstamos ni pedir claves bancarias. Cualquier ofrecimiento que requiera un pago previo para “gestionar el turno” o “agilizar el depósito” debe ser denunciado inmediatamente, ya que los trámites oficiales son totalmente gratuitos y personales.

Se recomienda siempre utilizar los canales oficiales de los bancos y no compartir el Token de seguridad con terceros, ni siquiera con supuestos empleados bancarios o del organismo previsional. La protección de los datos personales es la mejor defensa frente a la ciberdelincuencia en estos procesos de solicitud de dinero online.