ANSES Aumento de Asignaciones en Octubre 2025: Lo que necesitás saber

En octubre 2025, los beneficiarios de las asignaciones de ANSES —incluidas la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF)— tienen nuevos montos debido a la actualización por movilidad. El incremento es calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Acá va todo lo que necesitás saber sobre los montos y el calendario de pagos actualizado.

Aumento en Asignaciones: Cuánto se cobra en octubre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH)

En octubre, el monto bruto de la AUH es de $117.252 por hijo. Se liquida el 80% mensual ($93.801,60) y el 20% restante se acumula y se paga cuando se presenta la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar

Los montos de la Tarjeta Alimentar (Programa Alimentar) no se actualizan por la Ley de Movilidad, por lo que se mantienen los últimos valores oficiales (vigentes desde la última actualización informada).

Categoría Monto a cobrar en octubre 2025 Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE) $52.250 Familias con un hijo $52.250 Familias con dos hijos $81.936 Familias con tres o más hijos $108.062

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y otras asignaciones

Las asignaciones familiares por SUAF varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y se actualizan un 1,88%. El nuevo tope máximo de IGF es $4.807.226 y el tope individual es $2.403.613.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

IGF hasta $907.793 : $58.631

: IGF $907.793,01 – $1.331.368 : $39.548

: IGF $1.331.368,01 – $1.537.111 : $23.920

: IGF $1.537.111,01 – $4.807.226: $12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF)

IGF hasta $907.793 : $190.902

: IGF $907.793,01 – $1.331.368 : $135.050

: IGF desde $1.331.368,01: $85.234

Asignaciones de pago único (tope IGF en bruto vigente para octubre: $4.807.226)

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

Prenatal: según los mismos tramos y valores de SUAF por hijo ($58.631 / $39.548 / $23.920 / $12.340).

según los mismos tramos y valores de SUAF por hijo ($58.631 / $39.548 / $23.920 / $12.340). Ayuda Escolar Anual: $42.039 por hijo (valor general, más adicionales por zona). El refuerzo extraordinario debe consultarse aparte.

Cuánto cobra en total la AUH en octubre 2025

Con los montos vigentes, la AUH de octubre más la Tarjeta Alimentar queda así:

Cantidad de hijos AUH (-20% liquidado) Tarjeta Alimentar Total a cobrar 1 hijo $93.801,60 $52.250 $146.051,60 2 hijos $187.603,20 $81.936 $269.539,20 3 hijos $281.404,80 $108.062 $389.466,80

Estos importes reflejan la suma de la AUH (80% mensual) y la Tarjeta Alimentar correspondiente a cada familia, sin contar el 20% acumulado de la AUH, que se cobra al presentar la Libreta.

Ayuda Escolar Anual

El valor general de la Ayuda Escolar Anual se actualizó a $42.039 por hijo en octubre. Es válida para AUH y SUAF con hijos en edad escolar, siempre que se haya presentado el Certificado Escolar. Recordá que este monto tiene valores más altos para Zonas Desfavorables.

Fechas de Cobro en octubre 2025

El calendario de pagos para octubre puede variar ligeramente debido al feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado al lunes 13). Fechas de cobro para AUH y SUAF, según terminación del DNI: