Llega la Noche de los Shoppings 2025: los descuentos, horarios y promociones bancarias para hoy

Esta noche se vive el evento de compras más esperado del año. Como ya es tradición en la víspera de Navidad, los principales centros comerciales de la Argentina extienden sus horarios hasta la madrugada en la famosa Noche de los Shoppings. Si dejaste los regalos para último momento o estás buscando aprovechar las mejores ofertas para ganarle a la inflación, esta es tu oportunidad.

A continuación, te detallamos todo lo que tenés que saber para aprovechar al máximo las rebajas de hasta el 50%, los horarios extendidos y los shows en vivo que tendrán lugar este martes 23 de diciembre de 2025.

¿Hasta qué hora están abiertos los shoppings hoy?

La propuesta principal del Grupo IRSA para esta edición 2025 es extender la jornada comercial para que nadie se quede sin su regalo. La mayoría de los shoppings adheridos permanecerán abiertos hasta las 04:00 de la madrugada del miércoles 24.

Sin embargo, es importante chequear el horario específico de cada centro:

Abasto Shopping, Alto Avellaneda y DOT Baires: Horario extendido con propuestas hasta la madrugada (generalmente hasta las 04:00).

Horario extendido con propuestas hasta la madrugada (generalmente hasta las 04:00). Alto Palermo: Actividades y promociones especiales hasta las 02:00 AM.

Actividades y promociones especiales hasta las 02:00 AM. Interior del país: Shoppings como Alto Rosario, Alto Noa y Córdoba Shopping también se suman con horarios especiales.

Cómo funcionan los descuentos y los “Happy Hours”

La dinámica de la Noche de los Shoppings se basa en la velocidad y la oportunidad. Durante toda la noche habrá descuentos fijos, pero el verdadero atractivo son los “Liquishopping” o descuentos por franjas horarias sorpresa.

Los locales anunciarán, a través de pantallas y parlantes, promociones agresivas que duran lapsos cortos (de 5 a 10 minutos) donde las rebajas pueden alcanzar el 30%, 40% y hasta el 50% sobre el precio de lista. Para acceder a muchos de estos beneficios o escanear cupones, es fundamental tener descargada la aplicación ¡appa! en tu celular, que además sirve para pagar el estacionamiento sin hacer fila.

Promociones bancarias acumulables para hoy martes 23

Uno de los puntos fuertes de este año es la posibilidad de combinar los descuentos del shopping con las promociones de los bancos y billeteras virtuales. Estas son las ofertas confirmadas para hoy:

Banco Provincia: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en shoppings del AMBA.

20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en shoppings del AMBA. Banco Galicia: 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Clientes Éminent acceden al 30% de descuento.

20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Clientes Éminent acceden al 30% de descuento. Santander: Descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés (según cartera) en el marco de sus especiales de Navidad.

Descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés (según cartera) en el marco de sus especiales de Navidad. BBVA: Reintegros del 20% al 30% y 6 cuotas sin interés pagando desde la App con MODO.

Reintegros del 20% al 30% y 6 cuotas sin interés pagando desde la App con MODO. ICBC: Descuentos del 25% al 40% (según segmento) y 6 cuotas sin interés.

Descuentos del 25% al 40% (según segmento) y 6 cuotas sin interés. Naranja X: 30% de descuento con Plan Z (3 cuotas cero interés).

30% de descuento con Plan Z (3 cuotas cero interés). MODO: Ofrece un reintegro adicional del 20% acumulable con las promos bancarias en locales adheridos.

Shows en vivo y actividades por shopping

No todo es comprar; la propuesta incluye entretenimiento gratuito para cortar con el estrés de las fiestas. Estos son los espectáculos destacados para esta noche:

Abasto Shopping

El shopping del barrio de Balvanera apuesta fuerte a la cumbia y el ritmo popular. A las 19:00 hs se presentará Román El Original y, para los que se queden hasta tarde, pasada la medianoche tocará Hernán y La Champions Liga. Además, habrá artistas circenses y batucadas recorriendo los pasillos.

DOT Baires Shopping

Ideal para ir con chicos temprano y con amigos tarde. A las 18:00 hs habrá un show infantil de Topa. Para el público joven y adulto, la noche cierra con la presentación de El Peipper a la 01:00 AM y la musicalización de DJ Pardo hasta el cierre.

Alto Avellaneda

La zona sur también tendrá su fiesta. El cierre musical estará a cargo de bandas de cumbia (con presencia de La Champions Liga cerca del cierre) y habrá personajes navideños como El Grinch y elfos interactuando con el público, además de espacios de glitter y tatuajes temporales.

Consejos para sobrevivir a la Noche de los Shoppings

Si decidís ir esta noche, tené en cuenta estas recomendaciones para optimizar tu tiempo y dinero:

Descargá la app ¡appa! antes de ir: La señal de internet puede colapsar con tanta gente. Llevá la app lista y tus datos cargados.

La señal de internet puede colapsar con tanta gente. Llevá la app lista y tus datos cargados. Andá con tiempo (o muy tarde): El pico de gente suele ser entre las 20:00 y las 23:00 hs. Ir bien temprano (tipo 18:30) o aprovechar la madrugada (después de la 1 AM) te garantiza menos filas en probadores y cajas.

El pico de gente suele ser entre las 20:00 y las 23:00 hs. Ir bien temprano (tipo 18:30) o aprovechar la madrugada (después de la 1 AM) te garantiza menos filas en probadores y cajas. Estacionamiento: En shoppings como Abasto o Alto Palermo, el estacionamiento se llena rápido. Considerá ir en transporte público o taxi si querés evitar demoras al entrar y salir.

En shoppings como Abasto o Alto Palermo, el estacionamiento se llena rápido. Considerá ir en transporte público o taxi si querés evitar demoras al entrar y salir. Compará precios: Usá el celular para verificar si el “descuento bomba” es realmente una oportunidad comparado con el precio online de la misma marca.

La Noche de los Shoppings 2025 promete ser una jornada intensa. Si todavía te falta el regalo para el arbolito, esta noche tenés la última gran oportunidad para conseguirlo con financiación y descuento.