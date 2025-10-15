La inflación de septiembre subió a 2,1% y acumula 22% en 2025 según el INDEC

Sofía Martínez
Los precios de la canasta básica muestran incrementos menores a la inflación en 2024

La inflación de septiembre en Argentina alcanzó el 2,1%, informó este martes el INDEC. Con esta cifra, el índice de precios al consumidor (IPC) acumula un 22% en los primeros nueve meses de 2025. Este nivel de incremento mensual representa una aceleración respecto al mes anterior, mientras que la variación interanual se sitúa en 31,8%.

¿Qué sectores impulsaron el incremento de precios?

Durante septiembre, la división de mayor aumento fue “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles”, que experimentó un incremento del 3,1%, impulsado principalmente por el aumento en los precios de los alquileres. De forma paralela, el sector de Educación también mostró un aumento del 3,1%.

¿Cuáles son las divisiones con menores variaciones?

En contraste, las divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre fueron “Recreación y cultura” con un incremento del 1,3% y “Restaurantes y hoteles” que subió un 1,1%.

Inflación por regiones: ¿Dónde se registraron mayores aumentos?

El INDEC también desglosó las variaciones mensuales por región. La Patagonia lideró el incremento con un 2,4%, seguida por el Noroeste y Cuyo, ambas con 2,2%. En el Gran Buenos Aires, la inflación se mantuvo en el 2,1%, mientras que en la región Pampeana fue del 2%. El Noreste reportó el menor aumento, con un 1,8%.

