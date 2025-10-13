Kicillof inaugura este lunes en Mar del Plata los Juegos Bonaerenses 2025

Este lunes 13 de octubre, Mar del Plata será el escenario de la inauguración de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses. La ceremonia comenzará a las 14 en el complejo Las Toscas y contará con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo.

Más de 30 mil finalistas en competencia

El evento reúne a más de 30 mil participantes de toda la provincia, quienes competirán en disciplinas deportivas y culturales. También estarán presentes deportistas que se destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) y se ofrecerá un espectáculo musical durante la apertura.

Récord de inscriptos

Este año, los Juegos superaron todos los registros con 480 mil inscriptos, consolidándose como la competencia más grande de Argentina en su tipo desde su inicio en 1992. El objetivo sigue siendo promover la actividad física, la cultura y la identidad bonaerense en los 135 distritos de la provincia.

Tres etapas de competencia

La competencia se desarrolla en tres fases: local, interregional y provincial. Primero, los distritos disputan sus competencias locales; luego, las 16 regiones se reorganizan en ocho zonas; y finalmente, los finalistas se enfrentan en Mar del Plata.

Novedades y nuevas disciplinas

En esta edición se incorporaron taekwondo ITF y pesca en juveniles, lanzamientos de disco y martillo en atletismo, y el hockey se juega con 11 jugadores. Además, en la categoría intergeneracional se sumaron bochas, sapo y fútbol tenis, y en juveniles de cultura se agregó acrobacia aérea. Las competencias para personas con discapacidad, adultos mayores y trasplantados mantienen sus formatos habituales.

Un evento inclusivo y masivo

Los Juegos Bonaerenses consolidan su carácter inclusivo, integrando deporte y cultura a nivel provincial y reafirmando su relevancia como el evento más convocante del país.