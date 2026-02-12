Jueves cálido y soleado: ¿Cómo sigue el tiempo en la Provincia de Buenos Aires?

Francisco Díaz
Luego de las leves lluvias registradas en distintos puntos del territorio bonaerense, la provincia de Buenos Aires recibió el ingreso de un frente frío que provocó un descenso en las temperaturas, aunque se mantienen en general buenas condiciones climáticas, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el jueves

Para este jueves se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche el cielo se presentará parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y 25 grados de máxima, manteniéndose en valores templados y agradables para esta época del año.

El pronóstico extendido en la provincia

🔹 Viernes: Buen tiempo en toda la jornada, con cielo parcialmente nublado. Se prevé una mínima de 19°C y una máxima de 27°C.

🔹 Sábado: Continuará el cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 26°C, consolidándose como una jornada templada.

🔹 Domingo: Condiciones similares, con cielo mayormente nublado y temperaturas entre 20°C y 27°C.

🔹 Lunes (feriado de Carnaval): Se anticipa un leve ascenso térmico. La mínima será de 20°C y la máxima podría llegar a los 31°C.

🔹 Martes (feriado de Carnaval): Cielo mayormente nublado y marcas térmicas entre 21°C de mínima y 31°C de máxima.

Más leídas